Жительницу Кубани пригласили на Камчатку за победу на конкурсе РЭО

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:44
Сертификат на поездку она выиграла на конкурсе. Об этом информирует 56orb.
«Конкурс, который мы провели в марте этого года среди участников ВФМ в „Сириусе“, был направлен как на популяризацию раздельного сбора отходов и экопривычек, так и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла», — напомнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он также подчеркнул, что молодёжь России приняла самое активное участие в конкурсе. При этом гендиректор РЭО выразил убежденность, что интерес к конкурсу продиктован не только стремлением выиграть достойный приз, но и глубоким искренним интересом к экологической повестке.
Участникам конкурса было предложено найти все зоны размещения арт-объектов «Зеленого квадрата», другого экопросветительского проекта РЭО. Победителя отбирали с помощью рандомайзера.
Главным призом конкурса являлся сертификат на путешествие на Камчатку. Среди тысячи участников победа досталась Александре Аверьяновой, рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. В этом месяце девушка увидела Камчатский край, исполнив свою мечту.
Впечатления от поездки Александра опубликовала в соцсетях.
«Невероятное впечатление от этой мощи и бескрайности. Когда стоишь на берегу, кажется, что он простирается до самого горизонта. До сих пор не верю, что нахожусь в этом месте», — написала победительница, адресовав благодарность РЭО и ВФМ за шанс увидеть Камчатку.