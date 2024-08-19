Жительницу Кубани пригласили на Камчатку за победу на конкурсе РЭО

«Конкурс, который мы провели в марте этого года среди участников ВФМ в „Сириусе“, был направлен как на популяризацию раздельного сбора отходов и экопривычек, так и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла», — напомнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он также подчеркнул, что молодёжь России приняла самое активное участие в конкурсе. При этом гендиректор РЭО выразил убежденность, что интерес к конкурсу продиктован не только стремлением выиграть достойный приз, но и глубоким искренним интересом к экологической повестке.