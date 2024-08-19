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Жительницу Кубани пригласили на Камчатку за победу на конкурсе РЭО

Жительницу Кубани пригласили на Камчатку за победу на конкурсе РЭО

19 августа 2024, 14:44
Фото: 1MI
Победительница конкурса Российского экологического оператора и Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) Александра Аверьянова с Кубани побывала на Камчатке.

Сертификат на поездку она выиграла на конкурсе. Об этом информирует 56orb.

«Конкурс, который мы провели в марте этого года среди участников ВФМ в „Сириусе“, был направлен как на популяризацию раздельного сбора отходов и экопривычек, так и на продвижение принципов экономики замкнутого цикла», — напомнил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев. Он также подчеркнул, что молодёжь России приняла самое активное участие в конкурсе. При этом гендиректор РЭО выразил убежденность, что интерес к конкурсу продиктован не только стремлением выиграть достойный приз, но и глубоким искренним интересом к экологической повестке.

Участникам конкурса было предложено найти все зоны размещения арт-объектов «Зеленого квадрата», другого экопросветительского проекта РЭО. Победителя отбирали с помощью рандомайзера.

Главным призом конкурса являлся сертификат на путешествие на Камчатку. Среди тысячи участников победа досталась Александре Аверьяновой, рассказал PR-директор департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко. В этом месяце девушка увидела Камчатский край, исполнив свою мечту.

Впечатления от поездки Александра опубликовала в соцсетях.

«Невероятное впечатление от этой мощи и бескрайности. Когда стоишь на берегу, кажется, что он простирается до самого горизонта. До сих пор не верю, что нахожусь в этом месте», — написала победительница, адресовав благодарность РЭО и ВФМ за шанс увидеть Камчатку.

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