Три автомобиля сгорели после взрыва на парковке промпредприятия под Белгородом

В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон взорвался на парковке промышленного предприятия. В результате детонации возник пожар. Огонь охватил три припаркованных автомобиля. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России. Кроме того, в здании предприятия выбило окна и посекло фасад.