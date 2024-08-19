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Posted 19 августа, 12:44

Published 19 августа, 12:44

Modified 19 августа, 12:46

Updated 19 августа, 12:46

ВСУ атаковали дронами несколько населённых пунктов в белгородском приграничье

Три автомобиля сгорели после взрыва на парковке промпредприятия под Белгородом

19 августа 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney.

ВСУ атаковали дронами несколько населённых пунктов в белгородском приграничье

Сюжет
Пожар
Украинские дроны атаковали несколько населённых пунктов. Предварительно, среди мирного населения никто не пострадал. Но возникло несколько пожаров. В здании и жилом доме зафиксированы различные разрушения.

В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон взорвался на парковке промышленного предприятия. В результате детонации возник пожар. Огонь охватил три припаркованных автомобиля. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России. Кроме того, в здании предприятия выбило окна и посекло фасад.

В другом населённом пункте района — селе Петровка — дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Осколками посекло забор, выбило остекление. Повреждения получила и припаркованная неподалёку машина.

Украинские военные также атаковали Шебекинский городской округ. В Шебекино и селе Вознесеновка после удара дронов произошло возгорание травы. Все очаги огня на данный момент уже потушены.

Напомним, что вчера в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Шебекино#Октябрьский#Белгород#Приграничье#Вознесеновка#Атака ВСУ#Дроны#Петровка
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