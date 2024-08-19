Три автомобиля сгорели после взрыва на парковке промпредприятия под Белгородом

Posted 19 августа, 12:44
Published 19 августа, 12:44
Modified 19 августа, 12:46
Updated 19 августа, 12:46
В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон взорвался на парковке промышленного предприятия. В результате детонации возник пожар. Огонь охватил три припаркованных автомобиля. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС России. Кроме того, в здании предприятия выбило окна и посекло фасад.
В другом населённом пункте района — селе Петровка — дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Осколками посекло забор, выбило остекление. Повреждения получила и припаркованная неподалёку машина.
Украинские военные также атаковали Шебекинский городской округ. В Шебекино и селе Вознесеновка после удара дронов произошло возгорание травы. Все очаги огня на данный момент уже потушены.
Напомним, что вчера в Белгородской области из-за атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя.