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Posted 19 августа, 14:09

Published 19 августа, 14:09

Modified 21 августа, 16:43

Updated 21 августа, 16:43

На крыльце цирка в Курске неизвестные оставили пенсионерку

«Сидит, плачет»: центру гумпомощи в Курске «подбросили» 80-летнюю бабушку

19 августа 2024, 14:09
Фото: 1MI.

На крыльце цирка в Курске неизвестные оставили пенсионерку

Сюжет
Черноземье
Пожилая женщина с пустым пакетом в руках сидела на крыльце цирка, когда её заметили сотрудники. Директриса цирка решила приютить бабушку, поселив в комнате с душем. Подробности произошедшего сообщили «Курские известия».

В курском цирке организовали центр гуманитарной помощи, из-за чего в оборудованных комнатах артистов поселили беженцев из приграничных районов. Среди них есть и новорождённый малыш — его мама прибыла сюда сразу из роддома, и даже бабушка, которую «подбросили» на крыльцо.

Как она там оказалась, рассказала директор цирка Наталья Леонова.

«Родственники какие-то привезли бабушку за 80 лет, сидит и плачет с пакетиком, в котором даже ничего нет. Вот они её бросили, уехали, она сидит, плачет. Я говорю: „Ну что, бабуль, ты моя?“. Говорит: „Ну, твоя, внученька, если заберёшь“. Конечно, заберу. Здесь её накормили. Росгосцирк в прошлом году открыл новую гостиницу для артистов, сами понимаете, с душем в каждой комнате с туалетом индивидуальным», — рассказала о произошедшем директор.

Дополнение: как уточнило издание, историю изначально подали не совсем корректно. Журналисты связались с пенсионеркой и директором цирка и получили новые комментарии.

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#Александра Склярова#Общество#Происшествия#Курская область#Цирк#Пенсионерка#Черноземье
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