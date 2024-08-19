«Сидит, плачет»: центру гумпомощи в Курске «подбросили» 80-летнюю бабушку

Posted 19 августа, 14:09
Published 19 августа, 14:09
Modified 21 августа, 16:43
Updated 21 августа, 16:43
В курском цирке организовали центр гуманитарной помощи, из-за чего в оборудованных комнатах артистов поселили беженцев из приграничных районов. Среди них есть и новорождённый малыш — его мама прибыла сюда сразу из роддома, и даже бабушка, которую «подбросили» на крыльцо.
Как она там оказалась, рассказала директор цирка Наталья Леонова.
«Родственники какие-то привезли бабушку за 80 лет, сидит и плачет с пакетиком, в котором даже ничего нет. Вот они её бросили, уехали, она сидит, плачет. Я говорю: „Ну что, бабуль, ты моя?“. Говорит: „Ну, твоя, внученька, если заберёшь“. Конечно, заберу. Здесь её накормили. Росгосцирк в прошлом году открыл новую гостиницу для артистов, сами понимаете, с душем в каждой комнате с туалетом индивидуальным», — рассказала о произошедшем директор.
Дополнение: как уточнило издание, историю изначально подали не совсем корректно. Журналисты связались с пенсионеркой и директором цирка и получили новые комментарии.