«Сидит, плачет»: центру гумпомощи в Курске «подбросили» 80-летнюю бабушку

В курском цирке организовали центр гуманитарной помощи, из-за чего в оборудованных комнатах артистов поселили беженцев из приграничных районов. Среди них есть и новорождённый малыш — его мама прибыла сюда сразу из роддома, и даже бабушка, которую «подбросили» на крыльцо.