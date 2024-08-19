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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

В Белгородскую область в конце лета вернулась аномальная жара

Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области

19 августа 2024, 13:37
Фото: Изображение Midjourney
В Белгородскую область в конце лета вернулась аномальная жара

МЧС предупреждает белгородцев об аномальных температурах

Следующие несколько дней будут аномально жаркими. Синоптики обещают, что температура воздуха будет достигать +37 °С. В связи с этим на территории региона установлен особый противопожарный режим, сообщили в региональном управлении МЧС России.
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Погода

С 20 по 22 августа в Белгородской области будет очень жарко. Синоптики регионального Гидрометцентра сообщают, что в некоторых районах температура поднимется до +35…+37 °С.

Старайтесь меньше находиться на улице, особенно когда солнце заходит в зенит. Носите лёгкую и свободную одежду. Желательно, чтобы она была сделана из натуральных материалов. Не забывайте о головном уборе и пейте много воды.

Особое внимание стоит уделить детям, потому что они более подвержены жаре и могут легко заработать себе тепловой удар. О том, как охладить температуру в квартире или доме, мы уже писали.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий на территории региона было решено установить особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС призывают следовать элементарным правилам пожарной безопасности и беречь себя от воздействия высоких температур.

В Белгород возвращается аномальная жара: несколько дней температура будет выше нормы
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Штормовое предупреждение#Жара#Противопожарный режим#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Аномальная жара
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