Штормовое предупреждение объявлено в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
С 20 по 22 августа в Белгородской области будет очень жарко. Синоптики регионального Гидрометцентра сообщают, что в некоторых районах температура поднимется до +35…+37 °С.
Старайтесь меньше находиться на улице, особенно когда солнце заходит в зенит. Носите лёгкую и свободную одежду. Желательно, чтобы она была сделана из натуральных материалов. Не забывайте о головном уборе и пейте много воды.
Особое внимание стоит уделить детям, потому что они более подвержены жаре и могут легко заработать себе тепловой удар. О том, как охладить температуру в квартире или доме, мы уже писали.
Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий на территории региона было решено установить особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС призывают следовать элементарным правилам пожарной безопасности и беречь себя от воздействия высоких температур.