bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Психотерапевт: Мужчинам не следует молчать о своих чувствах

Психотерапевт: Мужчинам не следует молчать о своих чувствах

19 августа 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney
Психотерапевт Киер Гейнс отмечает, что у современных мужчин возникают трудности в выражении своих чувств словами. Однако для психического состояния важно не подавлять эмоции. Специалист дал рекомендации о том, как это лучше сделать.

Уточнение

Эксперт советует использовать как можно более точные слова для описания своих чувств. Дело в том, что за общими фразами могут скрываться вполне конкретные эмоциональные состояния. Например, обычные слова «мне плохо» могут означать усталость, стресс, гнев, сообщает newkhakasiya.online.

Выражение

После того, как эмоция идентифицирована, можно озвучить ее. Например, если спортсмен совершил ошибку, ему лучше открыто извиниться перед командой, так как отдельные ошибки не характеризуют его личность в целом.

Переживание

Неприятные эмоции могут вызывать дискомфорт. Однако важно понять, что для переживания требуется время. С каждым днем боль будет отступать, и со временем эмоциональное состояние стабилизируется.

По словам психотерапевта, умение выражать свои чувства помогает не только разобраться в собственных мыслях, но и строить отношения с самим собой и окружающими.

Подпишитесь
«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ
Сегодня, 08:27
Названа дата начала строительства на месте частично разрушенного дома на Щорса, 55а
Сегодня, 07:14
ДТП стало больше: Белгородская область опустилась в рейтинге регионов по аварийности
Сегодня, 07:51
«Там находиться невозможно»: белгородцев просят уехать из опасного села
Сегодня, 06:52
Детей из белгородского приграничья хотят вывезти в безопасные районы
Сегодня, 06:27
Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком
Сегодня, 07:43