Психотерапевт: Мужчинам не следует молчать о своих чувствах

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Уточнение
Эксперт советует использовать как можно более точные слова для описания своих чувств. Дело в том, что за общими фразами могут скрываться вполне конкретные эмоциональные состояния. Например, обычные слова «мне плохо» могут означать усталость, стресс, гнев, сообщает newkhakasiya.online.
Выражение
После того, как эмоция идентифицирована, можно озвучить ее. Например, если спортсмен совершил ошибку, ему лучше открыто извиниться перед командой, так как отдельные ошибки не характеризуют его личность в целом.
Переживание
Неприятные эмоции могут вызывать дискомфорт. Однако важно понять, что для переживания требуется время. С каждым днем боль будет отступать, и со временем эмоциональное состояние стабилизируется.
По словам психотерапевта, умение выражать свои чувства помогает не только разобраться в собственных мыслях, но и строить отношения с самим собой и окружающими.