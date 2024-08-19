Маски с наркотиком раздают волонтёры в Белгородской области: что происходит?

На самом деле этот фейк опровергли ещё в 2020 году. Тогда в России действовали карантинные ограничения для противодействия распространению вируса Covid-19. Пугающие листовки якобы раздавали в подъездах, а фото листовок россияне распространяли по Сети, чтобы обезопасить других. Фейк подхватили и СМИ.