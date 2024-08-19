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Маски с наркотиком раздают волонтёры в Белгородской области: что происходит?

Маски с наркотиком раздают волонтёры в Белгородской области: что происходит?

19 августа 2024, 10:20
Фото: 1MI
Белгородцы распространяют листовки-предупреждения о волонтёрах, которые раздают маски, пропитанные наркотиком для ограбления квартир.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В социальных сетях белгородцы делятся листовкой, на которой предупреждают о волонтёрах-грабителях. Они предлагают взять бесплатные маски, которые пропитаны наркотическим средством. Когда открывший хозяин теряет создание, «волонтёры» грабят жильё.

На самом деле этот фейк опровергли ещё в 2020 году. Тогда в России действовали карантинные ограничения для противодействия распространению вируса Covid-19. Пугающие листовки якобы раздавали в подъездах, а фото листовок россияне распространяли по Сети, чтобы обезопасить других. Фейк подхватили и СМИ.

Многие региональные МВД и МВД России выпускали опровержение. «Распространяемое „сообщение“ имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации; конкретного указания населённого пункта, где это происходило; в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — ответило МВД по Новосибирской области в октябре 2020 года.

Сейчас идентичные листовки белгородцы рассылают по Сети. Будьте аккуратны и доверяйте только проверенным источникам.

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#Алёна Мальцева#Общество#Белгородская область#Преступность#Наркотики#Карантин#Социальные сети#Фейк#Маски#Паника
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