Маски с наркотиком раздают волонтёры в Белгородской области: что происходит?

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В социальных сетях белгородцы делятся листовкой, на которой предупреждают о волонтёрах-грабителях. Они предлагают взять бесплатные маски, которые пропитаны наркотическим средством. Когда открывший хозяин теряет создание, «волонтёры» грабят жильё.
На самом деле этот фейк опровергли ещё в 2020 году. Тогда в России действовали карантинные ограничения для противодействия распространению вируса Covid-19. Пугающие листовки якобы раздавали в подъездах, а фото листовок россияне распространяли по Сети, чтобы обезопасить других. Фейк подхватили и СМИ.
Многие региональные МВД и МВД России выпускали опровержение. «Распространяемое „сообщение“ имеет все признаки фейка: нет ссылки на источник информации; конкретного указания населённого пункта, где это происходило; в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщений — посеять панику», — ответило МВД по Новосибирской области в октябре 2020 года.
Сейчас идентичные листовки белгородцы рассылают по Сети. Будьте аккуратны и доверяйте только проверенным источникам.