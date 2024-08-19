Кино будет: судьба кинотеатра «Победа» в Белгороде наконец-то решилась

Ждёт ли похожая судьба закрывшийся в одно время с «Победой» кинотеатр «Радуга» — власти не разъяснили.



Эти кинотеатры считаются старейшими в Белгороде. Они закрылись в апреле 2024 года. Тогда владелец объяснил, что принять «трудное решение» о ликвидации пришлось из-за огромных долгов и маленькой выручки, которая не была способна покрыть убытки.