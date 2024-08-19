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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Кинотеатр «Победа» вновь заработает, но в другом формате.

Кино будет: судьба кинотеатра «Победа» в Белгороде наконец-то решилась

19 августа 2024, 16:06
Фото: «Яндекс.Карты»
Кинотеатр «Победа» вновь заработает, но в другом формате.

В бывшем белгородском кинотеатре «Победа» откроют патриотический центр

Кинотеатр закрылся, но кино посмотреть белгородцы всё же смогут. В здании бывшей «Победы», которая не выдержала экономической ситуации в регионе, откроют патриотический центр, но кинопоказы сохранят, сообщает «Открытый Белгород». А что будет с «Радугой»?

В здании бывшего кинотеатра «Победа» решили открыть центр гражданского и патриотического воспитания молодёжи, сообщили изданию в мэрии. Фильмы при этом показывать там будут.

Ждёт ли похожая судьба закрывшийся в одно время с «Победой» кинотеатр «Радуга» — власти не разъяснили.

Эти кинотеатры считаются старейшими в Белгороде. Они закрылись в апреле 2024 года. Тогда владелец объяснил, что принять «трудное решение» о ликвидации пришлось из-за огромных долгов и маленькой выручки, которая не была способна покрыть убытки.

Какое будущее ждёт закрывшиеся кинотеатры «Победа» и «Радуга» в Белгороде?
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