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Гладков рассказал о возведении в белгородском хуторе Дома культуры за 130 млн рублей

Гладков рассказал о возведении в белгородском хуторе Дома культуры за 130 млн рублей

19 августа 2024, 16:17
Фото: 1MI
В хуторе Новооскольского округа построили новый Дом культуры. На это выделили более 130 миллионов рублей. Построить здание удалось благодаря нацпроекту «Культура», сообщил в своём утреннем обращении губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В хуторе Подольхи Новооскольского городского округа завершилось строительство современного Дома культуры. Работы по возведению здания обошлись в 130 миллионов рублей.

Площадь ДК составляет примерно 600 квадратных метров. Внутри разместили всю необходимую мебель и сценическое оборудование. В здании есть многофункциональное фойе с танцевальной площадкой, кофейня, арт-пространство, спортивные тренажёры, картинная галерея, кабинеты для кружков и зрительный зал на 100 мест.

«Очень рад за жителей хутора Подольхи Новооскольского округа: здесь построен новый современный Дом культуры. Старый настолько обветшал, что находиться в нём было уже опасно для жизни. Современное оборудование, современные инструменты. Надеюсь, что жители довольны. А самое главное — дети будут заняты в неурочное время. И новый Дом культуры позволит им развить свои многочисленные таланты», — поделился глава региона.
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дк#Касается каждого#Дом культуры#Нацпроект#Белгород#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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