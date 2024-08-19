Гладков рассказал о возведении в белгородском хуторе Дома культуры за 130 млн рублей

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
В хуторе Подольхи Новооскольского городского округа завершилось строительство современного Дома культуры. Работы по возведению здания обошлись в 130 миллионов рублей.
Площадь ДК составляет примерно 600 квадратных метров. Внутри разместили всю необходимую мебель и сценическое оборудование. В здании есть многофункциональное фойе с танцевальной площадкой, кофейня, арт-пространство, спортивные тренажёры, картинная галерея, кабинеты для кружков и зрительный зал на 100 мест.
«Очень рад за жителей хутора Подольхи Новооскольского округа: здесь построен новый современный Дом культуры. Старый настолько обветшал, что находиться в нём было уже опасно для жизни. Современное оборудование, современные инструменты. Надеюсь, что жители довольны. А самое главное — дети будут заняты в неурочное время. И новый Дом культуры позволит им развить свои многочисленные таланты», — поделился глава региона.