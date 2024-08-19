Гладков рассказал о возведении в белгородском хуторе Дома культуры за 130 млн рублей

Площадь ДК составляет примерно 600 квадратных метров. Внутри разместили всю необходимую мебель и сценическое оборудование. В здании есть многофункциональное фойе с танцевальной площадкой, кофейня, арт-пространство, спортивные тренажёры, картинная галерея, кабинеты для кружков и зрительный зал на 100 мест.