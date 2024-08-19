Гладков: на строительство жилья для многодетных семей потратят 250 млн рублей

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В 2024 году правительство Белгородской области планирует построить 31 дом для многодетных семей. На эти цели будет выделено около 250 миллионов рублей.
Жильё будет предоставляться бесплатно семьям, в которых три и более детей в возрасте до 18 лет или старше, но обучающиеся по очной форме обучения и не достигшие 23 лет. Также необходимо, чтобы семья постоянно проживала в области не менее пяти лет и была признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении.
Земельные участки под строительство находятся в десяти муниципалитетах региона, в районах с готовой инфраструктурой. В Старооскольском округе построят девять домов, в Белгороде — семь, в Ракитянском районе — четыре, по три дома — в Шебекинском округе и Белгородском районе, а также по одному дому — в Алексеевском, Губкинском и Яковлевском горокругах, Борисовском и Корочанском районах.
Площадь домов составит от 70 до 180 квадратных метров. В них будут предусмотрены детские комнаты, спальня, кухня-столовая и гостиная. На каждого члена семьи должно приходится по 18 квадратных метров. Работы планируют завершить до 15 декабря 2024 года.
На данный момент не все из заявленных домов находятся в процессе строительства. Например, в Шебекино запустили строительство только одного из трёх домов, так как остальные участки расположены слишком близко к государственной границе. Планируется заменить их на более удалённые. А в Ракитном и Борисовке возникли проблемы с подрядными организациями.