Гладков: на строительство жилья для многодетных семей потратят 250 млн рублей

Жильё будет предоставляться бесплатно семьям, в которых три и более детей в возрасте до 18 лет или старше, но обучающиеся по очной форме обучения и не достигшие 23 лет. Также необходимо, чтобы семья постоянно проживала в области не менее пяти лет и была признана малоимущей и нуждающейся в жилом помещении.