Где будут учиться белгородские школьники и что изменится для автомобилистов?

Сюжет ДТП

Белгородских школьников увезут из приграничья? Ситуацию на дорогах обсудят с ВАИ Изменится система выплат за повреждённое авто

Самая обсуждаемая тема для белгородцев теперь не формат обучения, а будут ли школьники вообще учиться в области или отправятся в другие регионы. Статистика аварий на дорогах огорчает, разбираться будет военная автоинспекция, а система выплат за повреждённые авто изменится.