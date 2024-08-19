Где будут учиться белгородские школьники и что изменится для автомобилистов?

Posted 19 августа, 15:30
Published 19 августа, 15:30
Modified 19 августа, 15:30
Updated 19 августа, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков поручил региональному министру образования Андрею Милёхину рассмотреть возможность вывоза школьников из обстреливаемых районов на период учёбы в другие регионы.
Глава региона считает, что имеет смысл отправлять детей по четвертям. Разумеется, решение планируют согласовать с родителями, но запрос, по словам Гладкова, среди взрослых есть.
Мера может коснуться ребят, которые проживают, например, в Шебекино, Муроме, Красной Яруге и других населённых пунктах, которые чаще остальных подвергаются атакам ВСУ. Школьникам из областного центра, скорее всего, уезжать не придётся.
Статистика ДТП в Белгородской области огорчает. Показатели только растут, а планы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» не выполняются уже третий год. В том числе из-за участившихся случаев аварий с участием военной техники.
По словам губернатора, порядок надо наводить «жёстко», не обращая внимания на то, кто именно нарушил правила и спровоцировал опасную ситуацию — военный или гражданский.
Он поручил встретиться с военной автоинспекцией и обсудить усиление контроля за ситуацией на дорогах области.
Компенсации белгородцам, чьи машины пострадали от обстрелов и атак дронов ВСУ, будут выплачивать из резервных средств. Такое предложение выдвинул губернатор. Раньше на эти цели выделялись средства из внебюджетного фонда, процедура занимала много времени.
Ввести изменения планируют со следующей недели, до этого власти согласуют вопрос с юристами и прокуратурой, а также подготовят соответствующие регламенты.