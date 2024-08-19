«Домклик» опубликовал рейтинг крупнейших регионов РФ с дешевой первичкой

Первое место в списке заняла Волгоградская область. По данным аналитиков сервиса «Домклик», по состоянию на август 2024 года медианная стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке здесь составляет в среднем от 108,1 тысячи рублей. На второй позиции располагается Самарская область, где за квадратный метр придется заплатить от 113,6 тысячи рублей. Чуть дороже квартиры в Воронежской области — от 114,2 тысячи за кв. м. Также в список вошли Новосибирская, Челябинская, Омская и Ростовская области, Пермский и Краснодарский края и Республика Башкортостан. Об этом пишет издание properm.