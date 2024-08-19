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«Домклик» опубликовал рейтинг крупнейших регионов РФ с дешевой первичкой

«Домклик» опубликовал рейтинг крупнейших регионов РФ с дешевой первичкой

19 августа 2024, 15:52
Фото: 1MI
Рейтинг из десяти самых крупных регионов РФ с минимальной стоимостью жилья на первичном рынке представил сервис «Домклик» от Сбера. Топ-10 был составлен на основе данных из объявлений о продаже недвижимости в новостройках в регионах, где есть города с населением более миллиона человек.

Первое место в списке заняла Волгоградская область. По данным аналитиков сервиса «Домклик», по состоянию на август 2024 года медианная стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке здесь составляет в среднем от 108,1 тысячи рублей. На второй позиции располагается Самарская область, где за квадратный метр придется заплатить от 113,6 тысячи рублей. Чуть дороже квартиры в Воронежской области — от 114,2 тысячи за кв. м. Также в список вошли Новосибирская, Челябинская, Омская и Ростовская области, Пермский и Краснодарский края и Республика Башкортостан. Об этом пишет издание properm.

Сервис «Домклик» ранее информировал о том, что в регионах РФ спрос на жилье в строящихся домах снизился. Причиной этого стало сворачивание льготных ипотечных программ (завершение программы «Господдержка» и ужесточение условий по программе «Семейная ипотека»). Аналитики Сбербанка отметили, что в июле Сбербанк выдал на жилье в новостройках 10,8 тыс. кредитов против 33,2 тыс. ежемесячно в апреле, мае и июне. Однако в начале года тоже действовали ограничения на рынке новостроек, связанные с льготными программами. Тогда уровень выдачи кредитов был ещё ниже.

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