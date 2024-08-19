BelPay: цифровой офис в вашем смартфоне

Аудитория приложения моложе, чем у ЛК для физлиц, и это понятно. Поколение в возрасте от 25 до 34 лет более мобильное — ему привычнее пользоваться смартфоном, чем стационарным компьютером. Клиенты в возрасте 34-44 лет используют все гаджеты. Аудитория 45+ старается от них не отставать.