BelPay: цифровой офис в вашем смартфоне

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
BelPay обладает всеми преимуществами личного кабинета для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф, но еще более удобен, поскольку всегда находится под рукой.
Аудитория приложения моложе, чем у ЛК для физлиц, и это понятно. Поколение в возрасте от 25 до 34 лет более мобильное — ему привычнее пользоваться смартфоном, чем стационарным компьютером. Клиенты в возрасте 34-44 лет используют все гаджеты. Аудитория 45+ старается от них не отставать.
В последнее время замечен большой интерес к цифровым технологиям возрастных потребителей. Что не может не радовать, ибо BelPay так прост в использовании, что в нем легко разобраться любому человеку. А сотрудники Белгородэнергосбыта всегда готовы проконсультировать потребителей и помочь им освоить приложение.
Алексеевский участок рад приветствовать 548 новых пользователей BelPay. Число приверженцев мобильного приложения на этой территории в 1 полугодии 2024 года возросло до 2757 человек.
Специалисты Новооскольского участка за полгода 14 раз выезжали на встречи с населением, в ходе которых рекламировали дистанционные сервисы Белгородэнергосбыта, благодаря чему еще 386 клиентов компании установили мобильное приложение BelPay. Всего «цифровым офисом в кармане» пользуются 1743 потребителя электроэнергии. Жильцы многоквартирных домов и частного сектора городского округа отмечают удобство сервиса при передаче показаний электросчетчиков, оплате всех коммунальных услуг, входящих в единый платежный документ, заказе различных бытовых услуг на маркетплейсе компании.
В январе–июне 2024 года сотрудники Красненского участка посетили 63 организации с целью продвижения BelPay, и в ходе мероприятий помогли скачать мобильное приложение всем заинтересовавшимся потребителям.
В 26 организациях всех форм собственности сделали презентацию дистанционных сервисов работники Чернянского участка. На встречах клиенты узнавали о преимуществах дистанционного взаимодействия с ресурсоснабжающей компанией. Результат не замедлил сказаться: за полгода число пользователей мобильного приложения BelPay увеличилось на 34%. В настоящее время 1227 клиентов Чернянского участка могут в удаленном доступе передать показания приборов учета, оплатить электроэнергию, узнать о задолженности, заказать бытовые услуги, задать вопросы и получить ответы специалистов.
Только за последние 2 месяца в Старом Осколе мобильное приложение установили более 9 000 потребителей.
Подключайте BelPay, и вы увидите, насколько удобен и необходим каждому дистанционный сервис Белгородэнергосбыта!