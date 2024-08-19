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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:38

Updated Сегодня, 10:38

У пенсионерки в Прохоровском районе нашли 5 кг марихуаны

Белгородская пенсионерка кормила домашних животных марихуаной

19 августа 2024, 10:38
Фото: УМВД России по Белгородской области
У пенсионерки в Прохоровском районе нашли 5 кг марихуаны

Полицейские нашли у белгородской пенсионерки более 5 кг наркотиков

Жительницу Прохоровского района подозревают в хранении наркотиков. На её участке нашли более 5 кг марихуаны. Правда, женщина утверждает, что использовала её не для увеселения, а чтобы кормить домашних животных и лечиться, сообщили в региональном управлении МВД России.

Белгородские полицейские нашли у 71-летней жительницы Прохоровского района крупную партию наркотиков. Как сообщили в ведомстве, в хозяйственной постройке на территории её домовладения хранилось более 5 кг марихуаны.

Пенсионерка заверила правоохранителей, что ничем незаконным не занималась. По словам женщины, она использовала марихуану для лечения и кормила ею домашних животных.

Представителей органов такой ответ не убедил. Теперь белгородку подозревают в незаконном хранении большого количества наркотических средств. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело (ч .2 ст. 228 УК РФ). Обстоятельства преступления ещё устанавливаются.

У пенсионерки в Прохоровском районе нашли 5 кг марихуаныУ пенсионерки в Прохоровском районе нашли 5 кг марихуаны
У пенсионерки в Прохоровском районе нашли 5 кг марихуаны
Фото: УМВД России по Белгородской области
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Прохоровский район#Наркотики#Уголовное дело#Полиция#Пенсионерка#Нарочно не придумаешь#Марихуана#Белгород
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