Белгородская пенсионерка кормила домашних животных марихуаной

Полицейские нашли у белгородской пенсионерки более 5 кг наркотиков

Жительницу Прохоровского района подозревают в хранении наркотиков. На её участке нашли более 5 кг марихуаны. Правда, женщина утверждает, что использовала её не для увеселения, а чтобы кормить домашних животных и лечиться, сообщили в региональном управлении МВД России.