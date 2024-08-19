Белгородская пенсионерка кормила домашних животных марихуаной

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Белгородские полицейские нашли у 71-летней жительницы Прохоровского района крупную партию наркотиков. Как сообщили в ведомстве, в хозяйственной постройке на территории её домовладения хранилось более 5 кг марихуаны.
Пенсионерка заверила правоохранителей, что ничем незаконным не занималась. По словам женщины, она использовала марихуану для лечения и кормила ею домашних животных.
Представителей органов такой ответ не убедил. Теперь белгородку подозревают в незаконном хранении большого количества наркотических средств. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело (ч .2 ст. 228 УК РФ). Обстоятельства преступления ещё устанавливаются.