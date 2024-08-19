Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В Ивнянском районе произошло смертельное ДТП. 11 августа в результате столкновения машин погибли жительница региона и её младшая дочь. Как рассказала старшая дочь Анастасия Семенченко на своей странице в соцсети, одним из участников ДТП был военный КамАЗ.
Родственникам сообщили о трагедии только через несколько часов, утверждает девушка. По словам Анастасии, когда она приехала на место аварии, дорогу полностью перекрыли сотрудники ДПС. На месте происшествия работала военная полиция.
На похоронах Анастасия даже не смогла увидеть лицо мамы, так сильно оно было повреждено.
Белгородка пишет, что ДТП пытались представить как несчастный случай. Сейчас расследование снова получило ход, и семья пока не собирается предпринимать каких-либо действий.