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Posted Сегодня, 07:43

Published Сегодня, 07:43

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Машина, в которой погибли мама и сестра Анастасии.

Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком

19 августа 2024, 07:43
Фото: страница Анастасии Семенченко в ВК
Машина, в которой погибли мама и сестра Анастасии.
Смертельное ДТП произошло 11 августа 2024 года в Ивнянском районе. По словам девушки, было столкновение с военным КамАЗом. В аварии погибли мать и сестра белгородки.
Сюжет
ДТП

В Ивнянском районе произошло смертельное ДТП. 11 августа в результате столкновения машин погибли жительница региона и её младшая дочь. Как рассказала старшая дочь Анастасия Семенченко на своей странице в соцсети, одним из участников ДТП был военный КамАЗ.

Родственникам сообщили о трагедии только через несколько часов, утверждает девушка. По словам Анастасии, когда она приехала на место аварии, дорогу полностью перекрыли сотрудники ДПС. На месте происшествия работала военная полиция.

На похоронах Анастасия даже не смогла увидеть лицо мамы, так сильно оно было повреждено.

Белгородка пишет, что ДТП пытались представить как несчастный случай. Сейчас расследование снова получило ход, и семья пока не собирается предпринимать каких-либо действий.

Фото с места аварии. Фото с места аварии.
Фото с места аварии. Фото с места аварии.
Фото с места аварии. Фото с места аварии.
Фото с места аварии. Фото с места аварии.
Фото с места аварии. Фото с места аварии.
Фото с места аварии. Фото с места аварии.
Могила погибших сестры и матери Анастасии.Могила погибших сестры и матери Анастасии.
Фото с места аварии.
Фото: страница Анастасии Семенченко в ВК
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Ивнянский район#Происшествие#Военные#Жертвы#Белгород
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