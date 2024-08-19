Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком

В Ивнянском районе произошло смертельное ДТП. 11 августа в результате столкновения машин погибли жительница региона и её младшая дочь. Как рассказала старшая дочь Анастасия Семенченко на своей странице в соцсети, одним из участников ДТП был военный КамАЗ.