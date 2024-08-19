Адвокат Ефремова опроверг его досрочное освобождение из белгородской колонии

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о его досрочном освобождении.
Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что актёр, который сейчас находится в одной из колоний в Белгородской области, якобы выйдет по УДО в декабре 2024 года. Причиной назвали ухудшившееся состояние здоровья и риск инсульта.
Хотя подавать заявление всё же планируют, сообщил другой источник издания. Сейчас, по его словам, собирают медицинские справки. Кроме головных болей и головокружения из-за транзиторных ишемических атак, у Ефремова также есть проблемы с зубами и челюстью, из-за чего ему приходится регулярно наблюдаться у врачей.
В 2020 году Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы. Он устроил смертельное ДТП. Наказание осужденный отбывает в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. На текущий момент актёр отсидел за пьяную аварию 3,5 года.
Ефремов уже просил заменить ему остаток срока исправительными работами, но позже «передумал». Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания в феврале прошлого года.
В начале лета 2024 года председатель движения «Ветераны России» предложил актёру подать ходатайство об УДО и отправиться добровольцем на специальную военную операцию.