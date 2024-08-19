Адвокат Ефремова опроверг его досрочное освобождение из белгородской колонии

Хотя подавать заявление всё же планируют, сообщил другой источник издания. Сейчас, по его словам, собирают медицинские справки. Кроме головных болей и головокружения из-за транзиторных ишемических атак, у Ефремова также есть проблемы с зубами и челюстью, из-за чего ему приходится регулярно наблюдаться у врачей.