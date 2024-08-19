bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Михаил Ефремов

Адвокат Ефремова опроверг его досрочное освобождение из белгородской колонии

19 августа 2024, 11:06
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов, осуждённый четыре года назад за смертельную пьяную аварию, не выйдет из колонии до конца года. Эту информацию опроверг его адвокат «Известиям». Хотя выйти досрочно актёр, видимо, всё же планирует.

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о его досрочном освобождении.

Ранее Telegram-канал SHOT заявил, что актёр, который сейчас находится в одной из колоний в Белгородской области, якобы выйдет по УДО в декабре 2024 года. Причиной назвали ухудшившееся состояние здоровья и риск инсульта.

Хотя подавать заявление всё же планируют, сообщил другой источник издания. Сейчас, по его словам, собирают медицинские справки. Кроме головных болей и головокружения из-за транзиторных ишемических атак, у Ефремова также есть проблемы с зубами и челюстью, из-за чего ему приходится регулярно наблюдаться у врачей.

В 2020 году Михаила Ефремова приговорили к 7,5 года лишения свободы. Он устроил смертельное ДТП. Наказание осужденный отбывает в исправительной колонии № 4 в Белгородской области. На текущий момент актёр отсидел за пьяную аварию 3,5 года.

Ефремов уже просил заменить ему остаток срока исправительными работами, но позже «передумал». Суд прекратил производство по ходатайству о смягчении наказания в феврале прошлого года.

В начале лета 2024 года председатель движения «Ветераны России» предложил актёру подать ходатайство об УДО и отправиться добровольцем на специальную военную операцию.

Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?
Узнать подробнее
Читайте также:
Михаил Ефремов «передумал» выходить из белгородской колонииБелгородский суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о смягчении наказанияЕфремов выходит из белгородской колонии?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Здоровье#Колония#Инсульт#Белгород#Адвокат#УДО#Михаил Ефремов#Актёр
Подпишитесь
«Горькая, непоправимая потеря»: ещё один белгородец стал жертвой атаки ВСУ
Сегодня, 11:40
Белгородка рассказала о гибели матери и сестры в ДТП с военным грузовиком
Сегодня, 07:43
Три автомобиля сгорели после взрыва на парковке промпредприятия под Белгородом
Сегодня, 12:44
«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ
Сегодня, 08:27
BelPay: цифровой офис в вашем смартфоне
Сегодня, 13:11
От брони до подключения к сетям: как без труда построить дом в Белгородской области
Сегодня, 11:06