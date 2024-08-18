В Белгород возвращается аномальная жара: несколько дней температура будет выше нормы

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Белгородскую область возвращается аномальная жара. Температура вновь превысит +30 °С. Такая жара продержится на следующей неделе несколько дней.
Как рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 19 по 21 августа в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Брянской и Орловской областях температура будет на 5-7 градусов выше нормы.
Согласно текущему прогнозу, в Белгороде жара выше +30 °С продержится на следующей неделе как минимум до четверга, 22 августа. Максимально воздух прогреется во вторник и среду — до +36 °С. Осадков при этом не ожидается.
С пятницы, 23 августа, жара постепенно начнёт спадать — вплоть до +26 °С в субботу, 24 августа.