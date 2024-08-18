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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Белгородской области вновь будет жарко

В Белгород возвращается аномальная жара: несколько дней температура будет выше нормы

18 августа 2024, 11:04
Фото: 1MI

В Белгородской области вновь будет жарко

Столбик термометра на следующей неделе поднимется до +36 °С. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, это значение превышает норму. Согласно актуальному прогнозу, жара в Белгороде продержится как минимум до четверга.
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Погода

В Белгородскую область возвращается аномальная жара. Температура вновь превысит +30 °С. Такая жара продержится на следующей неделе несколько дней.

Как рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 19 по 21 августа в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Брянской и Орловской областях температура будет на 5-7 градусов выше нормы.

Согласно текущему прогнозу, в Белгороде жара выше +30 °С продержится на следующей неделе как минимум до четверга, 22 августа. Максимально воздух прогреется во вторник и среду — до +36 °С. Осадков при этом не ожидается.

С пятницы, 23 августа, жара постепенно начнёт спадать — вплоть до +26 °С в субботу, 24 августа.

Прогноз погоды для Белгорода на следующую неделюПрогноз погоды для Белгорода на следующую неделю
Прогноз погоды для Белгорода на следующую неделю
Фото: Гидрометцентр РФ
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