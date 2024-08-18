У белгородцев не получается записаться к врачу онлайн. В чём проблема?

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Белгородцы жалуются на проблемы с региональным порталом er.zdrav.31. Некоторые пользователи отметили, что у них не получается записаться к врачу и просмотреть медицинские записи. Одна белгородка пишет, что проблема наблюдается уже не первый день.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ещё накануне подтвердил, что проблема есть.
Выявлена ошибка на стороне портала «Госуслуги». Направлена заявка в техподдержку ЕПГУ. Надеемся на скорейшее решение проблемы на федеральном уровне.
Андрей Иконников
Проблема с «электронной регистратурой» не исчезла и сегодня, жалуются белгородцы. Тем не менее технические специалисты работают над её решением, заверил Иконников. А пока же белгородцев просят воспользоваться альтернативными источниками записи на приём — в том числе это можно сделать по номеру 122.