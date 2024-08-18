У белгородцев не получается записаться к врачу онлайн. В чём проблема?

Проблема с «электронной регистратурой» не исчезла и сегодня, жалуются белгородцы. Тем не менее технические специалисты работают над её решением, заверил Иконников. А пока же белгородцев просят воспользоваться альтернативными источниками записи на приём — в том числе это можно сделать по номеру 122.