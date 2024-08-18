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Published Сегодня, 12:34

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Updated Сегодня, 12:36

Белгородцы жалуются на проблемы с «электронной регистратурой»

У белгородцев не получается записаться к врачу онлайн. В чём проблема?

18 августа 2024, 12:34
Фото: Изображение Midjourney

Белгородцы жалуются на проблемы с «электронной регистратурой»

Некоторые белгородцы пожаловались, что на региональном портале не получается записаться к врачу и посмотреть записи в личном кабинете. Глава минздрава Андрей Иконников заверил, что проблему уже решают.

Белгородцы жалуются на проблемы с региональным порталом er.zdrav.31. Некоторые пользователи отметили, что у них не получается записаться к врачу и просмотреть медицинские записи. Одна белгородка пишет, что проблема наблюдается уже не первый день.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ещё накануне подтвердил, что проблема есть.

Выявлена ошибка на стороне портала «Госуслуги». Направлена заявка в техподдержку ЕПГУ. Надеемся на скорейшее решение проблемы на федеральном уровне.
Андрей Иконников

Проблема с «электронной регистратурой» не исчезла и сегодня, жалуются белгородцы. Тем не менее технические специалисты работают над её решением, заверил Иконников. А пока же белгородцев просят воспользоваться альтернативными источниками записи на приём — в том числе это можно сделать по номеру 122.

«Электронная регистратура» в Белгороде: как записаться к врачу онлайн
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#Инна Рогова#Белгородская область#Новости Белгорода#Минздрав#Проблемы#Белгород#Андрей иконников#Запись к врачу#Электронная регистратура
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