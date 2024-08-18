«Серая зона»: белгородцы просят не оставлять ещё одно село рядом с госграницей

«Люди боятся выйти на улицу. Магазин открывают через день, практически половина села выехала к друзьям и близким. Почему вы нас бросили? Ежедневно в сводках вы объявляете о прилётах в с. Старый Хутор. Откройте карту, мы просто в двух километрах от границы с Украиной. Каждый день прилёты, но нас вы спасти не хотите», — пишет белгородец.