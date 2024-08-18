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Published Сегодня, 11:46

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Updated Сегодня, 11:48

Белгородцы просят обратить внимание на приграничное село Старый Хутор

«Серая зона»: белгородцы просят не оставлять ещё одно село рядом с госграницей

18 августа 2024, 11:46
Фото: 1MI

Белгородцы просят обратить внимание на приграничное село Старый Хутор

Жители региона переживают за судьбу Старого Хутора в Валуйском горокруге. По их словам, населённый пункт находится в «серой зоне». Некоторые жители выехали, а оставшиеся боятся выходить на улицу. Вместе с тем в Старый Хутор не ограничен въезд.
Сюжет
Граница

Старый Хутор в Валуйском горокруге часто попадает в сводку ЧП. Село подвергается обстрелам, его атакуют беспилотниками. По словам белгородцев, населённый пункт будто находится в «серой зоне».

«Люди боятся выйти на улицу. Магазин открывают через день, практически половина села выехала к друзьям и близким. Почему вы нас бросили? Ежедневно в сводках вы объявляете о прилётах в с. Старый Хутор. Откройте карту, мы просто в двух километрах от границы с Украиной. Каждый день прилёты, но нас вы спасти не хотите», — пишет белгородец.

Несмотря на сложившуюся оперативную обстановку в село не ограничен въезд.

Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов ответил, что вопрос тем не менее остаётся на контроле.

В настоящий период не все населённые пункты приграничных районов региона попали под программу. Штабом определены населённые пункты, более подверженные атакам со стороны ВСУ.
Алексей Дыбов

Тем жителям, кто готов временно уехать из Старого Хутора, готовы предложить место в ПВР в Старом Осколе.

Напомним, что режим ЧС в Валуйском горокруге с 2022 года действовал в нескольких населённых пунктах: в сёлах Логачёвка, Бутырки, Вериговка, Бирюч, а также в хуторах Пригородные Тополи и Нижние Мельницы.

С 19 августа закрывается въезд в Новопетровку. Жителям обещали помочь с вывозом имущества. К слову, белгородцы ранее сообщали, что подолгу не могли связаться с родственниками из этого села.

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