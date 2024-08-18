«Серая зона»: белгородцы просят не оставлять ещё одно село рядом с госграницей

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Старый Хутор в Валуйском горокруге часто попадает в сводку ЧП. Село подвергается обстрелам, его атакуют беспилотниками. По словам белгородцев, населённый пункт будто находится в «серой зоне».
«Люди боятся выйти на улицу. Магазин открывают через день, практически половина села выехала к друзьям и близким. Почему вы нас бросили? Ежедневно в сводках вы объявляете о прилётах в с. Старый Хутор. Откройте карту, мы просто в двух километрах от границы с Украиной. Каждый день прилёты, но нас вы спасти не хотите», — пишет белгородец.
Несмотря на сложившуюся оперативную обстановку в село не ограничен въезд.
Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов ответил, что вопрос тем не менее остаётся на контроле.
В настоящий период не все населённые пункты приграничных районов региона попали под программу. Штабом определены населённые пункты, более подверженные атакам со стороны ВСУ.
Алексей Дыбов
Тем жителям, кто готов временно уехать из Старого Хутора, готовы предложить место в ПВР в Старом Осколе.
Напомним, что режим ЧС в Валуйском горокруге с 2022 года действовал в нескольких населённых пунктах: в сёлах Логачёвка, Бутырки, Вериговка, Бирюч, а также в хуторах Пригородные Тополи и Нижние Мельницы.
С 19 августа закрывается въезд в Новопетровку. Жителям обещали помочь с вывозом имущества. К слову, белгородцы ранее сообщали, что подолгу не могли связаться с родственниками из этого села.