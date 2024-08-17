В Белгородской области в ДТП пострадала девочка четырёх лет

14 августа стало известно, что в течение одного дня в различных районах Белгородской области случились четыре серьёзных ДТП. В одном из них были жертвы — двое погибли. Ещё пять человек получили травмы, среди которых был восьмилетний малыш. Во всех случаях виновниками оказались водители легковых машин.