bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:37

Updated Сегодня, 14:37

ДТП

В Белгородской области в ДТП пострадала девочка четырёх лет

17 августа 2024, 14:35
Фото: 1MI
ДТП
Женщина потеряла управление на дороге Валуйки-Алексеевка-Красное. Автомобиль Chevrolet Klan перевернулся, однако девочку спасло то, что она сидела в авто кресле. Авария произошла на 10 км пути Валуйки-Алексеевка-Красное.
Сюжет
ДТП

Вчера в аварии на 10 км пути Валуйки-Алексеевка-Красное пострадала девочка четырёх лет. Она и 54-летняя водитель находились в Chevrolet Klan. Женщина потеряла управление. Автомобиль перевернулся, когда съехал в кювет. Девочка находилась в авто кресле, поэтому сильно не пострадала, а угрозы её жизни нет. Предварительно, ДТП случилось в половину одиннадцатого утра.

ДТП
Видео: 1MI

14 августа стало известно, что в течение одного дня в различных районах Белгородской области случились четыре серьёзных ДТП. В одном из них были жертвы — двое погибли. Ещё пять человек получили травмы, среди которых был восьмилетний малыш. Во всех случаях виновниками оказались водители легковых машин.

Два человека погибло и два пострадало в ДТП под Белгородом с молодым водителем
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области произошло два ДТП с пострадавшимиАварии и смертельные для белгородцев ДТП чаще всего происходят в приграничьеВ Белгороде образовалась пробка от «МегаГринна» до аэропорта из-за ДТП
#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Авария#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Белгородцев будут автоматически подключать к другим операторам, если связь пропадёт
Сегодня, 13:07
К зиме для белгородских больниц закупят более 200 резервных электрогенераторов
Сегодня, 11:22
Убирают, чистят, дезинфицируют: в Белгороде начали следить за чистотой укрытий
Сегодня, 13:23
Ипотечные кредиты спишут белгородцам, чьё жильё оказалось разрушено при обстрелах ВСУ
Сегодня, 06:40
В Белгородской области ввели выплату в 300 тысяч рублей за лёгкое ранение
Вчера, 17:48
Ещё в пять населённых пунктов закроют въезд из-за оперативной обстановки
Вчера, 17:18