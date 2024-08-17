В Белгородской области в ДТП пострадала девочка четырёх лет

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Вчера в аварии на 10 км пути Валуйки-Алексеевка-Красное пострадала девочка четырёх лет. Она и 54-летняя водитель находились в Chevrolet Klan. Женщина потеряла управление. Автомобиль перевернулся, когда съехал в кювет. Девочка находилась в авто кресле, поэтому сильно не пострадала, а угрозы её жизни нет. Предварительно, ДТП случилось в половину одиннадцатого утра.
14 августа стало известно, что в течение одного дня в различных районах Белгородской области случились четыре серьёзных ДТП. В одном из них были жертвы — двое погибли. Ещё пять человек получили травмы, среди которых был восьмилетний малыш. Во всех случаях виновниками оказались водители легковых машин.