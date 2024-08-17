В Белгородской области косуля, мотоциклист и автомобилист стали участниками ДТП

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
На трассе «М2 Крым-Москва-соединительная дорога Белгород М4 Дон» со стороны Корочи в сторону Белгорода ехал мотоциклист. Водитель BMW F800R из-за того, что не соблюдал скоростной режим, врезался в Skoda Rapid. При этом мужчина, управлявший остановившемся на проезжей части автомобилем, припарковался там из-за того, что сбил косулю, выбежавшую на проезжую часть.
Погибшую косулю передали егерям, мотоциклист получил телесные повреждения, водитель авто не пострадал. Это произошло вчера около половины двенадцатого вечера.
Также вчера ещё одна авария, итогом которой стало ранение 4-летней девочки. Управлявшая автомобилем женщина не справилась с управлением, в ходе чего машина съехала в кювет и перевернулась. Малышку от серьёзных повреждениё спасло детское кресло.