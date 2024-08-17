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Published Сегодня, 18:39

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Updated Сегодня, 18:41

ДТП

В Белгородской области косуля, мотоциклист и автомобилист стали участниками ДТП

17 августа 2024, 18:39
Фото: 1MI
ДТП
Из-за несоблюдения скоростного режима мотоциклист столкнулся с авто, остановившимся из-за сбитой косули, что привело к травмам у мотоциклиста. Водитель авто травм не получил, однако косуля погибла. Её передали егерям. Это произошло вчера вечером примерно в 23:20.
Сюжет
ДТП

На трассе «М2 Крым-Москва-соединительная дорога Белгород М4 Дон» со стороны Корочи в сторону Белгорода ехал мотоциклист. Водитель BMW F800R из-за того, что не соблюдал скоростной режим, врезался в Skoda Rapid. При этом мужчина, управлявший остановившемся на проезжей части автомобилем, припарковался там из-за того, что сбил косулю, выбежавшую на проезжую часть.

Погибшую косулю передали егерям, мотоциклист получил телесные повреждения, водитель авто не пострадал. Это произошло вчера около половины двенадцатого вечера.

Также вчера ещё одна авария, итогом которой стало ранение 4-летней девочки. Управлявшая автомобилем женщина не справилась с управлением, в ходе чего машина съехала в кювет и перевернулась. Малышку от серьёзных повреждениё спасло детское кресло.

В Белгородской области в ДТП пострадала девочка четырёх лет
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#Татьяна Лукащева#Город#Видео#Общество#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород
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