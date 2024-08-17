В Белгородской области косуля, мотоциклист и автомобилист стали участниками ДТП

На трассе «М2 Крым-Москва-соединительная дорога Белгород М4 Дон» со стороны Корочи в сторону Белгорода ехал мотоциклист. Водитель BMW F800R из-за того, что не соблюдал скоростной режим, врезался в Skoda Rapid. При этом мужчина, управлявший остановившемся на проезжей части автомобилем, припарковался там из-за того, что сбил косулю, выбежавшую на проезжую часть.