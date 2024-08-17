Дроны ВСУ атаковали четыре села и посёлка Белгородской области, пострадавших нет

Posted 17 августа, 13:41
Published 17 августа, 13:41
Modified 17 августа, 13:45
Updated 17 августа, 13:45
В Белгородском районе посёлок Политотдельский атаковал дрон-камикадзе ВСУ. Обошлось без пострадавших, однако при взрыве частично пострадал навес инфраструктурного объекта и загорелась сухая трава. Пожар самостоятельно ликвидировали сотрудники предприятия.
В Коновалово Волоконовского района БПЛА сбросил во двор ИЖС взрывное устройство. Из-за детонации разбиты стёкла веранды дома. Кроме того, осколки повредили кузов и стекло легкового автомобиля. Также без пострадавших.
Ещё один FPV-дрон атаковал в Валуйском горокруге село Старый Хутор, в результате чего повреждения зафиксированы в частном домовладении — посечены кровля и остекление. Пострадавших нет.
Кровлю и забор частного дома посекло осколками в селе Нежеголь Шебекинского городского округа. Кроме того, в пригороде Шебекино повреждена линия электропередачи. Без света частично остались Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка. Без раненых и погибших.
Ранее стало известно, что за прошедшие сутки ВСУ нанесли удар по Белгородской области с помощью более 140 боеприпасов, 22 беспилотников. Под огонь попали семь муниципалитетов региона.