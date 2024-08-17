Дроны ВСУ атаковали четыре села и посёлка Белгородской области, пострадавших нет

Сюжет Обстрел

В результате атак на четыре муниципалитета области повреждены домовладения, инфраструктурный объект, автомобили, а также линия электропередачи, что привело к частичному отключению света. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий. Пострадавших нет.