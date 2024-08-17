Белгородцев будут автоматически подключать к другим операторам, если связь пропадёт

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Минцифры в своём Telegram-канале сообщило, что теперь белгородцы и находящиеся на территории региона иногородние жители смогут воспользоваться связью любого доступного оператора, если сигнал его оператора пропадёт. Это произойдёт автоматически. Межсетевой роуминг ввели из-за оперативной обстановки.
«Это поможет жителям оставаться на связи постоянно», — пишет Министерство.
Ранее Минцифры из-за режима ЧС объявило, что белгородцы могут бесплатно использовать сотовую связь и доступ в интернет даже при отрицательном балансе. Однако пока что такая услуга доступна только в девяти муниципалитетах региона. Также операторы связи рассказали, как можно воспользоваться предоставленной возможностью.