Белгородцев будут автоматически подключать к другим операторам, если связь пропадёт

Ранее Минцифры из-за режима ЧС объявило, что белгородцы могут бесплатно использовать сотовую связь и доступ в интернет даже при отрицательном балансе. Однако пока что такая услуга доступна только в девяти муниципалитетах региона. Также операторы связи рассказали, как можно воспользоваться предоставленной возможностью.