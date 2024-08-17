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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Сотовая связь и интернет

Белгородцев будут автоматически подключать к другим операторам, если связь пропадёт

17 августа 2024, 13:07
Фото: 1MI
Сотовая связь и интернет

Минцифры объявило о запуске межсетевого роуминга в Белгородской области

Жители Белгорода и гости региона теперь смогут автоматически использовать связь любого оператора в случае пропажи сигнала своего, чтобы оставаться на связи постоянно в условиях чрезвычайной ситуации федерального характера, сообщает Минцифры.

Минцифры в своём Telegram-канале сообщило, что теперь белгородцы и находящиеся на территории региона иногородние жители смогут воспользоваться связью любого доступного оператора, если сигнал его оператора пропадёт. Это произойдёт автоматически. Межсетевой роуминг ввели из-за оперативной обстановки.

«Это поможет жителям оставаться на связи постоянно», — пишет Министерство.

Ранее Минцифры из-за режима ЧС объявило, что белгородцы могут бесплатно использовать сотовую связь и доступ в интернет даже при отрицательном балансе. Однако пока что такая услуга доступна только в девяти муниципалитетах региона. Также операторы связи рассказали, как можно воспользоваться предоставленной возможностью.

Как белгородцам предоставят бесплатные услуги связи?
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