Всё болит после тренировки: проблемы с мышцами или так и должно быть?

Спортсмены называют это крипатурой, а специалисты — синдромом отсроченной мышечной боли. Причин для её возникновения несколько. Это может быть длительный перерыв в тренировочном процессе. У новичков, как правило, встречается при выполнении новых физических упражнений. Может наступить при увеличении интенсивности и продолжительности тренировок. Или когда начинающий спортсмен использует неправильную технику выполнения упражнения. Человек может просто перетренироваться. Или несбалансированно питаться при усиленных тренировках, что тоже ведёт к ноющим болям в мышцах.