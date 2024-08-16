bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:50

Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Врач объяснила, плохо ли, что после тренировок болят мышцы

Всё болит после тренировки: проблемы с мышцами или так и должно быть?

16 августа 2024, 13:50
Фото: Изображение Midjourney

Врач объяснила, плохо ли, что после тренировок болят мышцы

Стоит ли бросать занятия, если больно, мы спросили у главного внештатного врача по спортивной медицине министерства здравоохранения области Евгении Тиуновой.

И профессионалы, и любители когда-либо испытывали мышечную боль после тренировок. Она усиливается обычно на второй день после физической активности. Как реагировать на такое явление и нужно ли прекратить занятия?

Спортсмены называют это крипатурой, а специалисты — синдромом отсроченной мышечной боли. Причин для её возникновения несколько. Это может быть длительный перерыв в тренировочном процессе. У новичков, как правило, встречается при выполнении новых физических упражнений. Может наступить при увеличении интенсивности и продолжительности тренировок. Или когда начинающий спортсмен использует неправильную технику выполнения упражнения. Человек может просто перетренироваться. Или несбалансированно питаться при усиленных тренировках, что тоже ведёт к ноющим болям в мышцах.

«Но, пожалуй, самые распространённые причины — молочная кислота и микротравмы мышц. Во время тренировки в мышцах накапливается молочная кислота, раздражающая нервные окончания. Это и вызывает болевые ощущения. К микротравмам мышц ведут усиленные упражнения или новые, которые ещё сложно выполнять. Поэтому мой совет: перед тренировкой необходимо подготовить удобную экипировку, хорошо размяться, наращивать физическую нагрузку постепенно», — уточнила Евгения Тиунова.

По словам специалиста, боль в мышцах — вовсе не показатель удачной тренировки. Но и не знак, что от занятий нужно отказываться. Отдохнув пару дней, можно снова приступить к тренировкам, соблюдая меры профилактики. И желательно делать это под присмотром опытного тренера.

Фитнесом в какой-то степени можно заниматься даже сидя в офисе — мы рассказывали о простых и полезных упражнениях.

При гипертоническом кризе и температуре нельзя даже ЛФК?
Узнать подробнее
Читайте также:
Хотите начать бегать? Как не уничтожить свои колениВрач рассказал о том, как предупредить осенние болезниТихий убийца: лишний вес уменьшает годы жизни «сердечника» минимум на шесть лет
#Евгений Грицков#Здоровье#Врач#Тренировки#КЦ#Боли в мышцах
Подпишитесь
Количество пострадавших при обстрелах Шебекино увеличилось до семи человек
Сегодня, 13:42
Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
Сегодня, 11:47
ЦБ призвал банки простить долг по ипотеке белгородцам, чьё жильё было разрушено
Сегодня, 13:36
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Сегодня, 11:06
Не коммуникабельность и ответственность: какое качество повысит ценность специалиста?
Сегодня, 13:41
«Спасибо Байдену за „хаммеры“»: бойцы «Ахмата» — о боях у белгородской границы
Сегодня, 13:07