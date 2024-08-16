Всё болит после тренировки: проблемы с мышцами или так и должно быть?

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
И профессионалы, и любители когда-либо испытывали мышечную боль после тренировок. Она усиливается обычно на второй день после физической активности. Как реагировать на такое явление и нужно ли прекратить занятия?
Спортсмены называют это крипатурой, а специалисты — синдромом отсроченной мышечной боли. Причин для её возникновения несколько. Это может быть длительный перерыв в тренировочном процессе. У новичков, как правило, встречается при выполнении новых физических упражнений. Может наступить при увеличении интенсивности и продолжительности тренировок. Или когда начинающий спортсмен использует неправильную технику выполнения упражнения. Человек может просто перетренироваться. Или несбалансированно питаться при усиленных тренировках, что тоже ведёт к ноющим болям в мышцах.
«Но, пожалуй, самые распространённые причины — молочная кислота и микротравмы мышц. Во время тренировки в мышцах накапливается молочная кислота, раздражающая нервные окончания. Это и вызывает болевые ощущения. К микротравмам мышц ведут усиленные упражнения или новые, которые ещё сложно выполнять. Поэтому мой совет: перед тренировкой необходимо подготовить удобную экипировку, хорошо размяться, наращивать физическую нагрузку постепенно», — уточнила Евгения Тиунова.
По словам специалиста, боль в мышцах — вовсе не показатель удачной тренировки. Но и не знак, что от занятий нужно отказываться. Отдохнув пару дней, можно снова приступить к тренировкам, соблюдая меры профилактики. И желательно делать это под присмотром опытного тренера.
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