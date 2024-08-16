В новой школе за 1 млрд рублей в Старом Осколе разрушилась кровля и появились трещины

Суд поручил администрации Старого Оскола исправить недочёты подрядчика-банкрота

Компания «Тисайд» недобросовестно выполнила строительные работы в «Академии знаний», из-за чего спустя три года после ввода в эксплуатацию начала протекать кровля, понёсшая за собой другие разрушения. Подробности сообщили в прокуратуре региона и на телеканале «9 Канал».