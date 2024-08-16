В новой школе за 1 млрд рублей в Старом Осколе разрушилась кровля и появились трещины

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Администрации Старооскольского городского округа придётся за собственные денежные средства исправлять недочёты, которые допустила во время работы компания-банкрот «Тисайд». Суд обязал администрацию муниципалитета отремонтировать «Академию знаний» имени Н. П. Шевченко.
Подрядчик недобросовестно выполнил строительные работы, из-за чего спустя три года после ввода в эксплуатацию кровля здания начала сильно протекать — на потолке уже появились потёки. Кроме того, сохраняется угроза замыкания проводки и порчи всего имущества.
В прокуратуре отметили, что в здании разрушился штукатурный слой, появились трещины, отслоение окрасочного слоя по стенам, следы протекания на подвесных потолках. В местах протекания кровли перестали работать светильники и лопнули стеклопакеты.
Заставить отремонтировать здание компанию «Тисайд» невозможно, поскольку в январе 2023 года её признали банкротом. Поэтому это обязательство легло на администрацию муниципалитета. При этом на возведение школы потратили почти миллиард рублей, а сразу после ремонта здание было в хорошем состоянии.
Исковые требования прокурора удовлетворили.