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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Суд поручил администрации Старого Оскола исправить недочёты подрядчика-банкрота

В новой школе за 1 млрд рублей в Старом Осколе разрушилась кровля и появились трещины

16 августа 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney

Суд поручил администрации Старого Оскола исправить недочёты подрядчика-банкрота

Компания «Тисайд» недобросовестно выполнила строительные работы в «Академии знаний», из-за чего спустя три года после ввода в эксплуатацию начала протекать кровля, понёсшая за собой другие разрушения. Подробности сообщили в прокуратуре региона и на телеканале «9 Канал».

Администрации Старооскольского городского округа придётся за собственные денежные средства исправлять недочёты, которые допустила во время работы компания-банкрот «Тисайд». Суд обязал администрацию муниципалитета отремонтировать «Академию знаний» имени Н. П. Шевченко.

Подрядчик недобросовестно выполнил строительные работы, из-за чего спустя три года после ввода в эксплуатацию кровля здания начала сильно протекать — на потолке уже появились потёки. Кроме того, сохраняется угроза замыкания проводки и порчи всего имущества.

В прокуратуре отметили, что в здании разрушился штукатурный слой, появились трещины, отслоение окрасочного слоя по стенам, следы протекания на подвесных потолках. В местах протекания кровли перестали работать светильники и лопнули стеклопакеты.

Заставить отремонтировать здание компанию «Тисайд» невозможно, поскольку в январе 2023 года её признали банкротом. Поэтому это обязательство легло на администрацию муниципалитета. При этом на возведение школы потратили почти миллиард рублей, а сразу после ремонта здание было в хорошем состоянии.

Исковые требования прокурора удовлетворили.

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