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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:47

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Инфляция в июле в Белгородской области выросла по сравнению с прошлым месяцем

Свинина, пряники с печеньем и отдых на море дорожали в июле в Белгородской области

16 августа 2024, 14:47
Фото: 1MI
Инфляция в июле в Белгородской области выросла по сравнению с прошлым месяцем

Инфляция в Белгородской области выросла до 8,33%

В июле дорожали свинина, хлебобулочные изделия. Влияние на инфляцию оказал и рост тарифов на услуги ЖКХ. Вместе с тем не так сильно дорожали непродовольственные товары, рассказали в региональном отделении ЦБ.

В июле годовая инфляция в Белгородской области выросла до 8,33%. Месяцем ранее показатель составлял 7,72%.

Подорожали некоторые продукты. Так, выросли цены на свинину. Связано это с потерями поголовья, а также с другими издержками, понесёнными свиноводческими комплексами Белгородской области.

Также росла стоимость некоторых хлебобулочных изделий, пряников, печенья. Всё из-за того, что у производителей муки выросли в том числе затраты на логистику, а это привело к дальнейшему увеличению издержек на сырьё у хлебопекарных предприятий и производителей мучных кондитерских изделий.

В региональном отделении ЦБ добавили, что в июле гораздо слабее, чем обычно, снижались цены на овощи и фрукты.

Выросла стоимость некоторых услуг. Речь идёт прежде всего о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года. Помимо этого, в прошлом месяце сильнее дорожали поездки на Черноморское побережье: спрос морской отдых в сезон отпусков продолжает расти.

А вот прирост цен на непродовольственные товары, напротив, уменьшился. В ЦБ уточнили, что сработал эффект высокой базы прошлого года, когда новые отечественные авто и иномарки дорожали из-за ослабившегося рубля и возросшей активности населения. В июле 2024 года таких тенденций не было.

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#Инна Рогова#Белгородская область#Экономика#Инфляция#Цб#Новости Белгорода#Подорожание#Белгород
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