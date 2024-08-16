Свинина, пряники с печеньем и отдых на море дорожали в июле в Белгородской области

Также росла стоимость некоторых хлебобулочных изделий, пряников, печенья. Всё из-за того, что у производителей муки выросли в том числе затраты на логистику, а это привело к дальнейшему увеличению издержек на сырьё у хлебопекарных предприятий и производителей мучных кондитерских изделий.