Свинина, пряники с печеньем и отдых на море дорожали в июле в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В июле годовая инфляция в Белгородской области выросла до 8,33%. Месяцем ранее показатель составлял 7,72%.
Подорожали некоторые продукты. Так, выросли цены на свинину. Связано это с потерями поголовья, а также с другими издержками, понесёнными свиноводческими комплексами Белгородской области.
Также росла стоимость некоторых хлебобулочных изделий, пряников, печенья. Всё из-за того, что у производителей муки выросли в том числе затраты на логистику, а это привело к дальнейшему увеличению издержек на сырьё у хлебопекарных предприятий и производителей мучных кондитерских изделий.
В региональном отделении ЦБ добавили, что в июле гораздо слабее, чем обычно, снижались цены на овощи и фрукты.
Выросла стоимость некоторых услуг. Речь идёт прежде всего о росте тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2024 года. Помимо этого, в прошлом месяце сильнее дорожали поездки на Черноморское побережье: спрос морской отдых в сезон отпусков продолжает расти.
А вот прирост цен на непродовольственные товары, напротив, уменьшился. В ЦБ уточнили, что сработал эффект высокой базы прошлого года, когда новые отечественные авто и иномарки дорожали из-за ослабившегося рубля и возросшей активности населения. В июле 2024 года таких тенденций не было.