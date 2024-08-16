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Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Старость в радость: какие гаджеты помогают пожилым людям

Старость в радость: какие гаджеты помогают пожилым людям

16 августа 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney
В 21 веке старшее поколение столкнулось с проблемой одиночества. Вышедшие на пенсию старички недоумевают, чем же себя занять. Кроме того, нахождение в одиночестве представляет большую угрозу для здоровья наших дедушек и бабушек, ведь внимание и память их с возрастом ослабляются.

Как же обезопасить пожилых людей от несчастных случаев, скрасить и облегчить им быт — будем разбираться. Представляем вашему вниманию топ-5 умных девайсов, которые могут послужить в качестве подарка близкому человеку преклонных лет.

Представим ситуацию, бабуле врач прописал лекарства, но она каждый раз забывает их пить. На помощь спешат гаджеты — на рынке электроники уже есть умная таблетница, которая будет напоминать, когда и какое лекарство принимать. Переставляя перегородки, количество секций в таблетнице можно менять. Также ожидается разработка продвинутого варианта этого гаджета — теперь он будет и напоминать про приём лекарств, и выдавать их.

умная таблетницаумная таблетница
умная таблетница
Фото: meleon.ru

Сердечникам рынок техники тоже представил умного помощника — кардио-карта для замера ЭКГ. По размерам он с кредитную карточку, удобно хранить в кармане или даже кошельке. Для замера необходимо приложить два указательных пальца на метки — и данные будут отправлены на смартфон. По отзывам покупателей, данные с карманного электронного кардиолога удобно показывать врачам, так как они записываются при каждом замере.

Очередным инновационным девайсом при уходе за пожилыми людьми, прикованными к кровати, стал SEM Scanner. Прибор помогает обнаружить пролежни на теле лежачих больных аж за 10 дней до их появления. Это отличный помощник для предотвращения появления пролежней и своевременного принятия необходимых мер.

Фото: sem-scanner.com
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Список не обошелся бы без гаджетов, которые отслеживают действия пожилых людей. Довольно частыми являются случаи их падения, а чаще всего это происходит в ванной комнате — там влажно, скользко, душно — самом опасном месте в доме для людей преклонных лет. Теперь же дети и внуки, живущие отдельно, могут следить за самочувствием и здоровьем дедушек и бабушек благодаря умным часам. Они измеряют частоту пульса, артериальное давление, а также отправляют экстренное сообщение через приложение родным и близким, если пожилой человек упал или оказался в трудной ситуации.

Некоторые из таких девайсов бывают оснащены кнопкой вызова скорой помощи.

А скрасить скучные будни людей в возрасте, пока дети на работе, помогут умные колонки. Сейчас их на рынке техники огромное количество на любой вкус и цвет. Умные колонки решают огромное количество проблем, самая важная из них — нехватка общения. Гаджет поддержит разговоры о высоком, расскажет последние новости и выслушает жалобы на ухудшившееся здоровье. Кроме того колонка может поставить будильник, вызвать такси, набрать подходящий номер (актуально при проблемах со зрением), продиктовать рецепт, включить любимую музыку и многое другое.

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#Альбина Казимова#Здоровье#Пожилые люди#КЦ#Умные гаджеты
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