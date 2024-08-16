Старость в радость: какие гаджеты помогают пожилым людям

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Как же обезопасить пожилых людей от несчастных случаев, скрасить и облегчить им быт — будем разбираться. Представляем вашему вниманию топ-5 умных девайсов, которые могут послужить в качестве подарка близкому человеку преклонных лет.
Представим ситуацию, бабуле врач прописал лекарства, но она каждый раз забывает их пить. На помощь спешат гаджеты — на рынке электроники уже есть умная таблетница, которая будет напоминать, когда и какое лекарство принимать. Переставляя перегородки, количество секций в таблетнице можно менять. Также ожидается разработка продвинутого варианта этого гаджета — теперь он будет и напоминать про приём лекарств, и выдавать их.
Сердечникам рынок техники тоже представил умного помощника — кардио-карта для замера ЭКГ. По размерам он с кредитную карточку, удобно хранить в кармане или даже кошельке. Для замера необходимо приложить два указательных пальца на метки — и данные будут отправлены на смартфон. По отзывам покупателей, данные с карманного электронного кардиолога удобно показывать врачам, так как они записываются при каждом замере.
Очередным инновационным девайсом при уходе за пожилыми людьми, прикованными к кровати, стал SEM Scanner. Прибор помогает обнаружить пролежни на теле лежачих больных аж за 10 дней до их появления. Это отличный помощник для предотвращения появления пролежней и своевременного принятия необходимых мер.
Список не обошелся бы без гаджетов, которые отслеживают действия пожилых людей. Довольно частыми являются случаи их падения, а чаще всего это происходит в ванной комнате — там влажно, скользко, душно — самом опасном месте в доме для людей преклонных лет. Теперь же дети и внуки, живущие отдельно, могут следить за самочувствием и здоровьем дедушек и бабушек благодаря умным часам. Они измеряют частоту пульса, артериальное давление, а также отправляют экстренное сообщение через приложение родным и близким, если пожилой человек упал или оказался в трудной ситуации.
Некоторые из таких девайсов бывают оснащены кнопкой вызова скорой помощи.
А скрасить скучные будни людей в возрасте, пока дети на работе, помогут умные колонки. Сейчас их на рынке техники огромное количество на любой вкус и цвет. Умные колонки решают огромное количество проблем, самая важная из них — нехватка общения. Гаджет поддержит разговоры о высоком, расскажет последние новости и выслушает жалобы на ухудшившееся здоровье. Кроме того колонка может поставить будильник, вызвать такси, набрать подходящий номер (актуально при проблемах со зрением), продиктовать рецепт, включить любимую музыку и многое другое.