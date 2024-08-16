Старость в радость: какие гаджеты помогают пожилым людям

Список не обошелся бы без гаджетов, которые отслеживают действия пожилых людей. Довольно частыми являются случаи их падения, а чаще всего это происходит в ванной комнате — там влажно, скользко, душно — самом опасном месте в доме для людей преклонных лет. Теперь же дети и внуки, живущие отдельно, могут следить за самочувствием и здоровьем дедушек и бабушек благодаря умным часам. Они измеряют частоту пульса, артериальное давление, а также отправляют экстренное сообщение через приложение родным и близким, если пожилой человек упал или оказался в трудной ситуации.