РЭО вложит 1,271 млрд рублей в строительство объекта ТКО в Крыму

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Протокол был подписан 6 августа 2024 года заместителем председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Патрушевым.
По его словам, речь идет о современном комплексе для обработки ТКО с пропускной способностью 600 тысяч тонн в год, который будет возведен в Белогорском районе. Этот объект станет ключевым элементом системы обращения с отходами в регионе, что поможет республике достичь целевых показателей, предусмотренных национальным проектом «Экология». Об этом пишет tagilcity.ru.
Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания намерена инвестировать в проект 1,271 млрд рублей. При этом суммарный объем вложений составит 1,353 млрд рублей. Новый полигон станет частью системы комплексных объектов обращения с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах, где будут принимать не подлежащие переработке отходы в объеме 505 тысяч тонн. Мощности на этих объектах позволят перерабатывать 100% твердых коммунальных отходов, образующихся в республике, при этом 50% отходов будет утилизировано. Это обеспечит достижение целей по переработке 100% ТКО и снижению на 50% объемов ТКО, направляемых на полигоны.
Льготный заем предоставляется за счет средств, полученных от выпуска облигаций РЭО, с субсидированием купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки ЦБ РФ. Примечательно, что данные субсидии поступают от Министерства природы России в РЭО как имущественный взнос в соответствии с постановлением Правительства РФ № 906.
До этого наблюдательный совет РЭО дал свое согласие на выделение льготного финансирования для инвестиционного проекта по строительству с использованием средств, полученных от выпуска облигаций.
В отношении данного объекта уже подготовлена проектная документация, а также пройдена государственная экспертиза и получено разрешение на строительство. Планируется, что разрешение на ввод в эксплуатацию будет получено до конца 2024 года.
Проект реализуется ООО «Крымский экологический оператор» в рамках концессионного соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.