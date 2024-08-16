РЭО вложит 1,271 млрд рублей в строительство объекта ТКО в Крыму

Согласно заявлению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, компания намерена инвестировать в проект 1,271 млрд рублей. При этом суммарный объем вложений составит 1,353 млрд рублей. Новый полигон станет частью системы комплексных объектов обращения с отходами в Сакском, Белогорском и Ленинском районах, где будут принимать не подлежащие переработке отходы в объеме 505 тысяч тонн. Мощности на этих объектах позволят перерабатывать 100% твердых коммунальных отходов, образующихся в республике, при этом 50% отходов будет утилизировано. Это обеспечит достижение целей по переработке 100% ТКО и снижению на 50% объемов ТКО, направляемых на полигоны.