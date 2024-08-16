РЭО назвал регоператоров, пребывающих в красной зоне риска

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Это МБУ «Северо-Эвенский ОЦ» и СМУП «Коммунальник», работающие в Магаданской области, а также ООО «Чистый город» из Курганской области. Помимо этого, под риском закрытия находится ООО УК «Айхалцентр» — регоператор в Республике Саха (Якутия).
15 августа состоялось заседание межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами. На нем обсуждались вопросы, связанные с работой регоператоров. На заседании председательствовал глава Минприроды Российской Федерации Александр Козлов, пишет newstracker.ru.
В рамках встречи эксперты компании «Российский экологический оператор» (РЭО) оценили устойчивость регоператоров. По итогам этой оценки были определены четыре организации с высокими рисками в четырех зонах деятельности. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что эти региональные операторы ведут деятельность на территории трех субъектов России, два из которых входят в ДФО и один — в УФО. Так, в Магаданской области в красной зоне»находятся СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ», в Республике Саха (Якутия) — ООО УК «Айхалцентр», в Курганской области — ООО «Чистый город».
В рамках проведения оценки эксперты обращали внимание на такие параметры деятельности, как наличие у регоператора безотзывной гарантии банка, охват коммунальной услуги и плата за нее, а также репутация в медиапространстве, соблюдение схемы потоков отходов от места их накопления до объектов и судебные решения.
Отметим, что если у регоператора есть дела о банкротстве, то он автоматически попадает в красную зону, что требует проведения более глубокой оценки.
На территории страны определено 274 зоны деятельности регоператоров. 184 из них начали оказывать коммунальную услугу в 260 зонах.
Межведомственную рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления создали в августе 2024 года на основании приказа главы Минприроды РФ Александра Козлова. В эту группу вошли специалисты РЭО, представители Госдумы и Совета Федерации, органов надзора и федеральной власти. Участниками группы также являются уполномоченные сотрудники от каждого региона. Заседание штаба проходит раз неделю.