РЭО назвал регоператоров, пребывающих в красной зоне риска

В рамках встречи эксперты компании «Российский экологический оператор» (РЭО) оценили устойчивость регоператоров. По итогам этой оценки были определены четыре организации с высокими рисками в четырех зонах деятельности. Об этом рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев. Он уточнил, что эти региональные операторы ведут деятельность на территории трех субъектов России, два из которых входят в ДФО и один — в УФО. Так, в Магаданской области в красной зоне»находятся СМУП «Коммунальник» и МБУ «Северо-Эвенский ОЦ», в Республике Саха (Якутия) — ООО УК «Айхалцентр», в Курганской области — ООО «Чистый город».