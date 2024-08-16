Погода решила удивить белгородцев ближе к концу августа

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В Белгородской области в субботу, 17 августа, будет облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Ночью температура не поднимется выше +12 °С. Днём потеплеет до +30 °С.
В Белгороде в ночь на субботу столбик термометра опустится до +13 °С. Днём осадков не ожидается, температура поднимется до +29 °С.
Ещё жарче в регионе будет в воскресенье. 18 августа установится переменная облачность. Дождей тоже не предвидится. Ночь будет прохладной — от +11 °С до +16 °С. Днём воздух прогреется до +28…+33 °С.
В столице региона в ночь на воскресенье столбик термометра остановится на отметке +14 °С. Днём в Белгороде будет жарко — до +33 °С.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в столице региона жаркая погода задержится как минимум до четверга, 22 августа. Температура днём составит +32…+34 °С. Осадков при этом не ожидается.