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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Белгород ближе к концу августа вновь вернётся жара

Погода решила удивить белгородцев ближе к концу августа

16 августа 2024, 13:24
Фото: 1MI
В Белгород ближе к концу августа вновь вернётся жара

В Белгород постепенно возвращается жара

Выходные в регионе будут жаркими. Вместе с тем ночи становятся заметно холоднее. Осадков в выходные не предвидится, сообщили в пресс-службе МЧС.
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Погода

В Белгородской области в субботу, 17 августа, будет облачная с прояснениями погода. Осадков не ожидается. Ночью температура не поднимется выше +12 °С. Днём потеплеет до +30 °С.

В Белгороде в ночь на субботу столбик термометра опустится до +13 °С. Днём осадков не ожидается, температура поднимется до +29 °С.

Ещё жарче в регионе будет в воскресенье. 18 августа установится переменная облачность. Дождей тоже не предвидится. Ночь будет прохладной — от +11 °С до +16 °С. Днём воздух прогреется до +28…+33 °С.

В столице региона в ночь на воскресенье столбик термометра остановится на отметке +14 °С. Днём в Белгороде будет жарко — до +33 °С.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, на следующей неделе в столице региона жаркая погода задержится как минимум до четверга, 22 августа. Температура днём составит +32…+34 °С. Осадков при этом не ожидается.

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