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Мозговой чип вернул речь пациенту с БАС

16 августа 2024, 16:11
Новое изобретение ученых помогает пациентам с тяжёлыми параличами восстановить речь.

Как сообщает «Новая Хакасия» со ссылкой на издание New England Journal of Medicine, специалисты разработали интерфейс «мозг — компьютер», который переводит сигналы мозга в речь с точностью до 97%.

Эта разработка особенно важна для больных с параличами. Например, люди, страдающие боковым амиотрофическим склерозом (БАС), сталкиваются с параличами, поражающими и верхние, и нижние двигательные нейроны. Итог — потеря речи.

Технология, разработанная изобретателями, не умеет читать мысли, но переводит сигналы мозга в текст, произносимый компьютером.

БАС — заболевание, которое лишает человека любой активности, от передвижения до речи, сильно изменил жизнь 45-летнего Кейси Харрелла. Он не мог ни двигаться, ни контактировать с людьми. Однако в его мозг вживили четыре микроэлектродные решетки. Теперь они считывают записи мозговой активности с 256 корковых электродов. Машина записывает данные и посылает их мышцам, преобразуя в фонемы, а затем в слова. Слова поступают на экран и переводятся в речь.

Ученые даже сумели восстановить голос Харрелла до болезни. По словам нейроинженеров, когда Кейси впервые увидел свои слова на экране, он плакал от счастья.

Ученым удалось расширить словарь разработки с 50 до 125 тысяч слов, и сегодня система распознает сигналы мозга лучше, чем иные приложения, распознающие голос пользователя.

Технология обещает потерявшим речь людям возможность свободно беседовать с родными. Примечательно, что команда учёных делает эту работу не ради заработка, а чтобы помочь людям.

#Общество#Технологии
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