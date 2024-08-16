Мозговой чип вернул речь пациенту с БАС

БАС — заболевание, которое лишает человека любой активности, от передвижения до речи, сильно изменил жизнь 45-летнего Кейси Харрелла. Он не мог ни двигаться, ни контактировать с людьми. Однако в его мозг вживили четыре микроэлектродные решетки. Теперь они считывают записи мозговой активности с 256 корковых электродов. Машина записывает данные и посылает их мышцам, преобразуя в фонемы, а затем в слова. Слова поступают на экран и переводятся в речь.