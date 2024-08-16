Мозговой чип вернул речь пациенту с БАС

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:12
Updated Сегодня, 16:12
Как сообщает «Новая Хакасия» со ссылкой на издание New England Journal of Medicine, специалисты разработали интерфейс «мозг — компьютер», который переводит сигналы мозга в речь с точностью до 97%.
Эта разработка особенно важна для больных с параличами. Например, люди, страдающие боковым амиотрофическим склерозом (БАС), сталкиваются с параличами, поражающими и верхние, и нижние двигательные нейроны. Итог — потеря речи.
Технология, разработанная изобретателями, не умеет читать мысли, но переводит сигналы мозга в текст, произносимый компьютером.
БАС — заболевание, которое лишает человека любой активности, от передвижения до речи, сильно изменил жизнь 45-летнего Кейси Харрелла. Он не мог ни двигаться, ни контактировать с людьми. Однако в его мозг вживили четыре микроэлектродные решетки. Теперь они считывают записи мозговой активности с 256 корковых электродов. Машина записывает данные и посылает их мышцам, преобразуя в фонемы, а затем в слова. Слова поступают на экран и переводятся в речь.
Ученые даже сумели восстановить голос Харрелла до болезни. По словам нейроинженеров, когда Кейси впервые увидел свои слова на экране, он плакал от счастья.
Ученым удалось расширить словарь разработки с 50 до 125 тысяч слов, и сегодня система распознает сигналы мозга лучше, чем иные приложения, распознающие голос пользователя.
Технология обещает потерявшим речь людям возможность свободно беседовать с родными. Примечательно, что команда учёных делает эту работу не ради заработка, а чтобы помочь людям.