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Posted 16 августа, 09:16

Published 16 августа, 09:16

Modified 16 августа, 09:18

Updated 16 августа, 09:18

В белгородском ФСБ сообщили о приговоре москвичам по статье за подкуп

Москвичам вынесли приговор по статье за подкуп. При чём здесь Белгородская область?

16 августа 2024, 09:16
Фото: 1MI.

В белгородском ФСБ сообщили о приговоре москвичам по статье за подкуп

Сюжет
ФСБ
Суд в Москве вынес приговор двум местным жителям — работникам крупнейшего оператора подвижного состава. Как история связана с Белгородской областью, рассказали в пресс-службе ФСБ.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал двух местных жителей виновными по статье за коммерческий подкуп (ч. 7 ст. 204 УК РФ). Преступление выявили сотрудники белгородского управления ФСБ и регионального линейного отдела МВД на транспорте.

Как установило следствие, москвичи — работники одного из крупнейших операторов подвижного состава — незаконно получили крупное денежное вознаграждение. Взамен требовалось обеспечить приоритетные поставки на ремонт ж/д вагонов в адрес белгородских и валуйских вагоноремонтных депо АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», АО «ВРК-3».

В итоге одному жителю Москвы назначили шесть лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года. Кроме того, ему придётся заплатить штраф в 1,2 млн рублей.

Второй москвич получил 5,5 года условно с испытательным сроком в два года. Ему также назначили штраф в 0,93 млн рублей.

Уточняется, что фигуранты признали вину и сотрудничали со следствием. Приговор вступил в силу.

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