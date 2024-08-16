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Что дает золотая виза Португалии — ключевые преимущества инвестиционной программы

Что дает золотая виза Португалии — ключевые преимущества инвестиционной программы

16 августа 2024, 08:27
Фото: 1MI
Что дает золотая виза Португалии — ключевые преимущества инвестиционной программы
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Программа «золотых виз» Португалии или инвестиционного ВНЖ стартовала в 2012 году. С тех пор она сохраняет стабильную востребованность среди лиц, которые ищут варианты переезда в ЕС.

За время существования проекта более 32 тыс. человек получили резидентство на его основании, а многие и гражданство. Даже тот факт, что в 2023 г. была упразднена опция покупки недвижимости по программе, не уменьшило ее популярности. Экспаты по-прежнему имеют возможность получать ВНЖ на удобных условиях, воспользовавшись перспективными опциями. Заявителем по программе может быть гражданин государства из-за пределов ЕС, от 18 лет, без судимостей, с хорошей репутацией. Вместе с ним стать европейскими резидентами смогут его жена/муж, дети до 26 лет, родители, если они материально зависимы от инвестора.

Требования для участия в программе

Получить инвестиционный ВНЖ Португалии реально в сжатые сроки — за 8 месяцев. Чтобы оформление прошло успешно и без отказов, важно обратиться к юристам, которые специализируются на инвестиционной иммиграции. Они проводят предварительную конфиденциальную проверку, в ходе которой выявляются проблемные моменты. Если они обнаруживаются, специалисты дают рекомендации по их устранению. В ходе оформления понадобится:

  • Запросить в консульстве визу, по которой осуществляется въезд в Португалию.
  • Снять/купить жилье в стране. Этот адрес будет указан как регистрационный.
  • Оформить NIF. Это местный налоговый номер, который необходим для покупки и аренды недвижимости, обращения в клиники и пр.
  • Открыть счет в Португалии. Через него будут проводиться внутренние расчеты по программе и не только.
  • По прибытии в страну, оправить заявку и документы в миграционное агентство AIМАи сдать биометрические данные.

Карту ВНЖ дают на 2 года с правом пролонгации. Перечислить средства на инвестиционный ВНЖ можно с помощью одного из 5 способов:

  1. Поддержки культурных ценностей и национальных объектов на €250000.
  2. Покупки паев инвестфондов на €500000.
  3. Перечисления в научные проекты €500000.
  4. Вложения в местный бизнес и создания 5 вакансий от €500000.
  5. Инвестирования индивидуальной суммы в новую компанию и обеспечение работой от 10 человек.

Как отмечают эксперты, наибольшей популярностью пользуется опция с фондами. Это вложение приносит достаточно прогнозируемую прибыль и требует минимум участия инвестора в реализации (в отличие от варианта с бизнесом, например). Средства можно вернуть спустя 5 лет.

Перспективы с «золотой визой» Португалии

Португальским резидентам доступен статус ПМЖ либо сразу гражданина уже через 5 лет после выдачи ВНЖ. Для сравнения: паспорт Италии, Испании требует как минимум 10 лет проживания на территории страны, Венгрии — 11 лет.

Паспорт Португалии позволит без виз въезжать в 173 страны мира, в любом государстве ЕС жить безлимитно, а впоследствии передать этот статус по наследству. Но уже с ВНЖ инвесторы смогут:

  • Въезжать без виз во все страны Шенгена, пребывать в них до 90 дней из 180.
  • Трудоустраиваться как наемный сотрудник, а также регистрировать любой бизнес в стране.
  • Сохранить свободу передвижений. Режим пребывания в Португалии для поддержания ВНЖ — всего 7 дней в году.
  • Обращаться в клиники (государственные и частные), иметь доступ ко всем услугам по страховке с покрытием большей части затрат.
  • Обеспечить детям европейское образование на тех же условиях, что и у местных граждан — от детсадов до школ и ВУЗов.

ВНЖ Португалии за инвестиции — удобный старт для того, чтобы стать жителем Европы. Статус как в ближней, так и дальней перспективе дает множество ценных преимуществ. Детальнее о программе — на passportivity.com.

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