Что дает золотая виза Португалии — ключевые преимущества инвестиционной программы

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
За время существования проекта более 32 тыс. человек получили резидентство на его основании, а многие и гражданство. Даже тот факт, что в 2023 г. была упразднена опция покупки недвижимости по программе, не уменьшило ее популярности. Экспаты по-прежнему имеют возможность получать ВНЖ на удобных условиях, воспользовавшись перспективными опциями. Заявителем по программе может быть гражданин государства из-за пределов ЕС, от 18 лет, без судимостей, с хорошей репутацией. Вместе с ним стать европейскими резидентами смогут его жена/муж, дети до 26 лет, родители, если они материально зависимы от инвестора.
Получить инвестиционный ВНЖ Португалии реально в сжатые сроки — за 8 месяцев. Чтобы оформление прошло успешно и без отказов, важно обратиться к юристам, которые специализируются на инвестиционной иммиграции. Они проводят предварительную конфиденциальную проверку, в ходе которой выявляются проблемные моменты. Если они обнаруживаются, специалисты дают рекомендации по их устранению. В ходе оформления понадобится:
Карту ВНЖ дают на 2 года с правом пролонгации. Перечислить средства на инвестиционный ВНЖ можно с помощью одного из 5 способов:
Как отмечают эксперты, наибольшей популярностью пользуется опция с фондами. Это вложение приносит достаточно прогнозируемую прибыль и требует минимум участия инвестора в реализации (в отличие от варианта с бизнесом, например). Средства можно вернуть спустя 5 лет.
Португальским резидентам доступен статус ПМЖ либо сразу гражданина уже через 5 лет после выдачи ВНЖ. Для сравнения: паспорт Италии, Испании требует как минимум 10 лет проживания на территории страны, Венгрии — 11 лет.
Паспорт Португалии позволит без виз въезжать в 173 страны мира, в любом государстве ЕС жить безлимитно, а впоследствии передать этот статус по наследству. Но уже с ВНЖ инвесторы смогут:
ВНЖ Португалии за инвестиции — удобный старт для того, чтобы стать жителем Европы. Статус как в ближней, так и дальней перспективе дает множество ценных преимуществ. Детальнее о программе — на passportivity.com.