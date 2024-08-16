Что дает золотая виза Португалии — ключевые преимущества инвестиционной программы

За время существования проекта более 32 тыс. человек получили резидентство на его основании, а многие и гражданство. Даже тот факт, что в 2023 г. была упразднена опция покупки недвижимости по программе, не уменьшило ее популярности. Экспаты по-прежнему имеют возможность получать ВНЖ на удобных условиях, воспользовавшись перспективными опциями. Заявителем по программе может быть гражданин государства из-за пределов ЕС, от 18 лет, без судимостей, с хорошей репутацией. Вместе с ним стать европейскими резидентами смогут его жена/муж, дети до 26 лет, родители, если они материально зависимы от инвестора.