Что белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Из-за введения режима ЧС федерального уровня на территории Белгородской области жители начали интересоваться, что будет с обучением в школах. Ранее власти решили, что новый учебный год в Белгороде начнётся в очном формате, однако теперь оперативная обстановка изменилась.
На вопросы белгородцев ответили в администрациях. Так, в Старом Осколе режим работы учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и других остаётся прежним. Это касается не только школ, но и детских садов.
Тех старооскольцев, кого очный формат в текущей обстановке пугает, обнадёжили.
«Перевод на дистанционное обучение возможен в индивидуальном порядке. Для этого родителям необходимо обратится с заявлением к директору школы», — дополнили в администрации Старого Оскола.
В мэрии Белгорода же отвечают, что «родители сами могут выбрать формат обучения ребёнка: очный или дистанционный».
Напомним, что оперштаб вскоре примет решение по формату обучения в школах и празднованию Дня знаний. Однако, предварительно, детей могут перевести на дистанционный формат обучения.
На фоне происходящих событий в соседней Курской области также ведётся обсуждение по поводу введения дистанта в школах.