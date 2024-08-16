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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Разъяснений от оперштаба пока не поступало, однако администрации Белгорода и Старого Оскола дают предварительные ответы дают

Что белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?

16 августа 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Разъяснений от оперштаба пока не поступало, однако администрации Белгорода и Старого Оскола дают предварительные ответы дают

Белгородская администрация ответила на вопросы о формате обучения в школах

С 14 августа на территории Белгородской области действует режим ЧС, который на следующий день повысили до федерального уровня. В связи с этим родители начали интересоваться о формате обучения в школах. На вопросы ответили в администрациях Старого Оскола и Белгорода.

Из-за введения режима ЧС федерального уровня на территории Белгородской области жители начали интересоваться, что будет с обучением в школах. Ранее власти решили, что новый учебный год в Белгороде начнётся в очном формате, однако теперь оперативная обстановка изменилась.

На вопросы белгородцев ответили в администрациях. Так, в Старом Осколе режим работы учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения и других остаётся прежним. Это касается не только школ, но и детских садов.

Тех старооскольцев, кого очный формат в текущей обстановке пугает, обнадёжили.

«Перевод на дистанционное обучение возможен в индивидуальном порядке. Для этого родителям необходимо обратится с заявлением к директору школы», — дополнили в администрации Старого Оскола.

В мэрии Белгорода же отвечают, что «родители сами могут выбрать формат обучения ребёнка: очный или дистанционный».

Напомним, что оперштаб вскоре примет решение по формату обучения в школах и празднованию Дня знаний. Однако, предварительно, детей могут перевести на дистанционный формат обучения.

На фоне происходящих событий в соседней Курской области также ведётся обсуждение по поводу введения дистанта в школах.

Очный формат могут отменить? Что будет с учёбой в Белгороде из-за режимов ЧС и КТО
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