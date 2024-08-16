Что белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?

Белгородская администрация ответила на вопросы о формате обучения в школах

С 14 августа на территории Белгородской области действует режим ЧС, который на следующий день повысили до федерального уровня. В связи с этим родители начали интересоваться о формате обучения в школах. На вопросы ответили в администрациях Старого Оскола и Белгорода.