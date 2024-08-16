Брюки, шорты и футболка: зачем сборной мэрии Белгорода нужна форма на полмиллиона

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В июне управление муниципального заказа администрации Белгорода разместило закупку на «приобретение форменной одежды для команды администрации города Белгорода». Начальная цена контракта составила 615 тысяч рублей.
Как рассказали Бел.Ру в городской администрации, форма приобретается для сборных команд города, которую будут носить спортсмены и представители команд на областных соревнованиях. На покупку изделий из бюджета города выделили 581 тысячу рублей. Поставщиком выступила компания «Лидер».
Всего закупят 75 комплектов форменной одежды. В комплект входит: трикотажная футболка, тренировочная ветровка, спортивные брюки и шорты.
В мэрии отметили, что другие закупки для сборной команды не проводились. Что касается самой команды, она формируется для участия в областных соревнованиях. В состав входят спортсмены и представители. Численность варьируется в зависимости от положения о проведении мероприятия.