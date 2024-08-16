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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В мэрии Белгорода объяснили закупку спортивной формы для команды

Брюки, шорты и футболка: зачем сборной мэрии Белгорода нужна форма на полмиллиона

16 августа 2024, 12:02
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода объяснили закупку спортивной формы для команды

На портале госзакупок появился лот о закупке форменной одежды для команды администрации города Белгорода на сумму 615 тысяч рублей. Журналисты Бел.Ру выяснили, для какой команды покупаются изделия и что входит в комплект.

В июне управление муниципального заказа администрации Белгорода разместило закупку на «приобретение форменной одежды для команды администрации города Белгорода». Начальная цена контракта составила 615 тысяч рублей.

Как рассказали Бел.Ру в городской администрации, форма приобретается для сборных команд города, которую будут носить спортсмены и представители команд на областных соревнованиях. На покупку изделий из бюджета города выделили 581 тысячу рублей. Поставщиком выступила компания «Лидер».

Всего закупят 75 комплектов форменной одежды. В комплект входит: трикотажная футболка, тренировочная ветровка, спортивные брюки и шорты.

В мэрии отметили, что другие закупки для сборной команды не проводились. Что касается самой команды, она формируется для участия в областных соревнованиях. В состав входят спортсмены и представители. Численность варьируется в зависимости от положения о проведении мероприятия.

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#Кристина Семенчук#Спорт#Госзакупки#Новости Белгорода#Эксклюзив#Форма#Белгород#Муниципальное заказа#Областные соревнования#Сборная команда
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