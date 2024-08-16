Белгородцев предупреждают о важных изменениях: три автобуса будут ездить по-другому

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В Белгороде три автобуса временно изменят свои маршруты. Причина — ремонт дороги. Речь идёт об автобусах:
Дело в том, что на улице Семёна Чайкина запланирован капитальный ремонт дороги. Из-за этого автобусам придётся объезжать участок по улицам Макаренко и Беловской.
Кроме того, на остановке «Улица Пятницкая» пока не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров.
На прежние маршруты автобусы вернутся, когда закончится ремонт дороги.