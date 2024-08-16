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Три автобуса в Белгороде временно будут ездить по-другому

Белгородцев предупреждают о важных изменениях: три автобуса будут ездить по-другому

16 августа 2024, 10:35
Фото: 1MI
Три автобуса в Белгороде временно будут ездить по-другому

Три автобуса в Белгороде изменят маршрут из-за ремонта дороги

Ограничения коснутся автобусов, следующих в микрорайон Восточный. При этом на одной из остановок пока не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров, предупреждает региональный Организатор пассажирских перевозок.
Сюжет
Автобус

В Белгороде три автобуса временно изменят свои маршруты. Причина — ремонт дороги. Речь идёт об автобусах:

  • № 18 «Энергомаш» — микрорайон Восточный,
  • № 20 «Спутник» — микрорайон Восточный,
  • № 40 Аэропорт — микрорайон Восточный.

Дело в том, что на улице Семёна Чайкина запланирован капитальный ремонт дороги. Из-за этого автобусам придётся объезжать участок по улицам Макаренко и Беловской.

Кроме того, на остановке «Улица Пятницкая» пока не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров.

На прежние маршруты автобусы вернутся, когда закончится ремонт дороги.

Схема маршрутов трёх автобусовСхема маршрутов трёх автобусов
Схема маршрутов трёх автобусов
Фото: Организатор пассажирских перевозок Белгородской области
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#Инна Рогова#Город#Белгородская область#Ремонт дороги#Автобус#Новости Белгорода#Белгород
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