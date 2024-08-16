Белгородцев предупреждают о важных изменениях: три автобуса будут ездить по-другому

Три автобуса в Белгороде изменят маршрут из-за ремонта дороги

Ограничения коснутся автобусов, следующих в микрорайон Восточный. При этом на одной из остановок пока не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров, предупреждает региональный Организатор пассажирских перевозок.