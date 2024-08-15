bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Заседание Совета Безопасности ООН

В ООН запросили у российского правительства доступ в Белгородскую область

15 августа 2024, 13:03
Фото: Pamela Smith / AP/TASS
Заседание Совета Безопасности ООН

УВКПЧ ООН хочет отправить своих сотрудников в три региона, где введён режим КТО

ООН намерена отправить своих людей в Белгородскую, Курскую и Брянскую области, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления. Организация хочет убедиться, что активные боевые действия, которые недавно переместились на территорию РФ, не влияют на соблюдение прав человека.

УВКПЧ ООН сделали запрос правительству Российской Федерации на получение допуска своих сотрудников в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Об этом заявила официальный представитель управления Элизабет Троссел.

Именно в этих трёх российских регионах недавно был введён режим КТО. О том, как он повлияет на жизнь белгородцев и чем может обернуться, мы уже расказывали.

Свои действия ООН объяснила намерением проверить ситуацию с соблюдением прав человека в условиях сложной оперативной обстановки из-за боестолкновений с ВСУ на приграничных территориях.

На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО
Узнать подробнее
Читайте также:
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцевОчный формат могут отменить? Что будет с учёбой в Белгороде из-за режимов ЧС и КТОЗапрещены ли пышные свадьбы в Белгородской области на фоне режима КТО?
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Политика#Курская область#Оон#Права человека#Брянская область#Белгород#Приграничье#Российское правительство
Подпишитесь
«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ
Сегодня, 16:35
В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области
Сегодня, 16:14
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
Сегодня, 11:44
В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера
Сегодня, 07:36
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
Сегодня, 11:55
На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО
Сегодня, 10:43