В ООН запросили у российского правительства доступ в Белгородскую область

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
УВКПЧ ООН сделали запрос правительству Российской Федерации на получение допуска своих сотрудников в Белгородскую, Курскую и Брянскую области. Об этом заявила официальный представитель управления Элизабет Троссел.
Именно в этих трёх российских регионах недавно был введён режим КТО. О том, как он повлияет на жизнь белгородцев и чем может обернуться, мы уже расказывали.
Свои действия ООН объяснила намерением проверить ситуацию с соблюдением прав человека в условиях сложной оперативной обстановки из-за боестолкновений с ВСУ на приграничных территориях.