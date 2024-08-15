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Валидатор в автобусе

Сильно давят на экран: в ЕТК объяснили, почему белгородцы переплачивают за проезд

15 августа 2024, 11:19
Фото: 1MI
Валидатор в автобусе

Белгородцам объяснили, почему с них неправильно взимается плата за проезд

Подавляющее большинство автобусов уже долгое время использует валидаторы для платы за проезд. Однако с ними случаются некоторые казусы: жители неоднократно жаловались на некорректное списывание денежных средств с карты. В Единой транспортной компании (ЕТК) объяснили, с чем это может быть связано.
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Автобус

В ЕТК отметили, что одной из основных причин некорректного списывания средств с банковской карты во время оплаты проезда является случайное нажатие кнопки «Плюс пассажир» на валидаторе. При этом сам пассажир может нажать на кнопку случайно: например, он может сильно надавить картой на экран валидатора при оплате.

Чтобы подобных переплат избежать, в ЕТК советуют прикладывать карту сбоку, сверху или снизу корпуса валидатора. Благодаря такому положению карты пассажир всегда будет видеть надпись на экране и контролировать процесс оплаты.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Проезд#Белгород#Пассажирский автобус#Плата за проезд
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