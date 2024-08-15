Сильно давят на экран: в ЕТК объяснили, почему белгородцы переплачивают за проезд

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
В ЕТК отметили, что одной из основных причин некорректного списывания средств с банковской карты во время оплаты проезда является случайное нажатие кнопки «Плюс пассажир» на валидаторе. При этом сам пассажир может нажать на кнопку случайно: например, он может сильно надавить картой на экран валидатора при оплате.
Чтобы подобных переплат избежать, в ЕТК советуют прикладывать карту сбоку, сверху или снизу корпуса валидатора. Благодаря такому положению карты пассажир всегда будет видеть надпись на экране и контролировать процесс оплаты.