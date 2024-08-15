Сервис недвижимости «Домклик» составил топ регионов с дешевой вторичкой

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера составил топ-10 регионов России с самой низкой стоимостью жилья на вторичном рынке. Рейтинг актуален на начало августа 2024 года и охватывает субъекты, где есть города с населением от 1 миллиона человек.

Аналитики «Домклик» рассчитали медианную стоимость квадратного метра жилой недвижимости на основе статистики объявлений о продаже вторичного жилья в многоквартирных домах (МКД), исключив предложения по договорам переуступки и индивидуальному жилищному строительству. Пермский край занял первое место в рейтинге среди крупнейших субъектов РФ. По данным сервиса, здесь можно приобрести вторичное жилье в МКД по цене от 77 100 рублей за квадратный метр. В тройку лидеров также вошли Челябинская область и Республика Башкортостан, где стоимость квадратного метра на вторичном рынке составляет от 81,5 тысячи рублей и 86,2 тысячи рублей соответственно. Четвертое и пятое места заняли Волгоградская (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская области (от 95,6 тысячи рублей). Кроме того, в топ-10 регионов с наиболее доступным жильем на вторичном рынке вошли Свердловская, Воронежская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край. Здесь цены на квадратный метр в многоквартирных домах начинаются от 96,3 тысячи рублей.