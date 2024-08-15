РЭО: В Свердловской области запустили мусоросортировочный комплекс на 185 тыс. тонн

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что на мусоросортировочный комплекс планируется направлять отходы из Нижнего Тагила, Невьянска, Горноуральского городского округа, а также в будущем из Верхней и Нижней Салды, Лесного, Кушвы и Красноуральска. Он также добавил, что на объекте будет использоваться технология закрытого тоннельного компостирования органики, при которой отходы помещаются в герметичные контейнеры, оснащенные системами орошения, вентиляции и очистки воздуха, что позволит им разлагаться естественным образом.