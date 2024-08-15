РЭО: В Свердловской области запустили мусоросортировочный комплекс на 185 тыс. тонн

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в августе в Нижнем Тагиле заработал современный мусоросортировочный комплекс, оснащенный преимущественно оборудованием отечественного производства. В рамках работы МСК планируется извлечение вторичных ресурсов, таких как стекло, картон и бумага, черные и цветные металлы, а также различные виды пластиков, для их повторного использования, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Об этом пишет tagilcity.ru.
«Мощность обработки на МСК составит 185 тысяч тонн в год, обезвреживания — 54 тысячи тонн в год, размещения — 129,5 тысячи тонн в год», — отметил он.
Реализация проекта осуществлена акционерным обществом «Облкоммунэнерго» с привлечением инвестиций в рамках концессионного соглашения, заключенного с администрацией города Нижнего Тагила. Общая стоимость работ и оборудования составила 3,9 млрд рублей.
Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что на мусоросортировочный комплекс планируется направлять отходы из Нижнего Тагила, Невьянска, Горноуральского городского округа, а также в будущем из Верхней и Нижней Салды, Лесного, Кушвы и Красноуральска. Он также добавил, что на объекте будет использоваться технология закрытого тоннельного компостирования органики, при которой отходы помещаются в герметичные контейнеры, оснащенные системами орошения, вентиляции и очистки воздуха, что позволит им разлагаться естественным образом.
Полученный компост планируется задействовать на полигонах в качестве промежуточных изоляционных слоев и для последующей рекультивации.
Ожидается, что мусоросортировочный комплекс обеспечит область 300 рабочими местами.