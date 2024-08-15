При гипертоническом кризе и температуре нельзя даже ЛФК?

Врач рассказала, кому можно и кому нельзя заниматься лечебной физкультурой

Кажется, что лечебная физкультура — это просто и доступно для всех. Но даже и здесь есть свои рекомендации и противопоказания. О методиках ЛФК, о том, кому стоит ею заниматься, рассказала врач по спортивной медицине центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Лавриненко.