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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Врач рассказала, кому можно и кому нельзя заниматься лечебной физкультурой

При гипертоническом кризе и температуре нельзя даже ЛФК?

15 августа 2024, 14:44
Фото: 1MI

Врач рассказала, кому можно и кому нельзя заниматься лечебной физкультурой

Кажется, что лечебная физкультура — это просто и доступно для всех. Но даже и здесь есть свои рекомендации и противопоказания. О методиках ЛФК, о том, кому стоит ею заниматься, рассказала врач по спортивной медицине центра общественного здоровья и медицинской профилактики Татьяна Лавриненко.

Правда ли, что ЛФК не имеет противопоказаний?

ЛФК — это метод воздействия на человеческий организм с помощью физических упражнений в лечебных, профилактических и реабилитационных целях. Ограничений у ЛФК практически нет. Но есть ряд основных противопоказаний к лечебной физкультуре:

  • общее тяжёлое состояние;
  • боли сильные интенсивного характера;
  • открытые кровотечения или высокая вероятность их развития;
  • повышенная температура тела;
  • гипертонический криз;
  • онкологические новообразования (до их радикального развития);
  • острые тромбозы и эмболии;
  • гнойные процессы любой локализации.

В лечебной физкультуре имеются как общие методики — это оздоровление всего организма в целом, так и специальные — с учётом заболевания и общего состояния пациента.

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Для того чтобы занятия ЛФК были эффективны, очень важен индивидуальный подход, разнообразие упражнений, а так же регулярность и длительность занятий, постепенно нарастающая физическая нагрузка, учитывая возрастные особенности человека, рассказала врач. Действие лечебной физкультуры — укрепляющее, тонизирующее, трофическое, компенсаторное и нормализующее функции всего организма. Используемые упражнения улучшают эмоциональное состояние, влияют на обменные процессы, влияют положительно на нервную систему, укрепляют мышцу сердца, тренируют мышцы в общем, улучшая их питание.

«Отрицательный эффект от ЛФК возможен при неправильном выполнении упражнений и несоблюдении индивидуальных особенностей, если нет медицинского контроля, состояние человека может ухудшиться. Даже если ты активно занимаешься спортом, то тренируются у тебя определённые группы мышц, чтобы заставить и другие мышцы работать нужны соответствующие упражнения, это и есть элементы ЛФК. Использование различных форм ЛФК, в частности утренняя гимнастика, полезно для всех», — пояснила Татьяна Лавриненко.

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#Евгений Грицков#Здоровье#Эксклюзив#Противопоказания#Советы врача#КЦ#Лечебная физкультура#ЛФК#ЦОЗМП#Центр общественного здоровья
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