При гипертоническом кризе и температуре нельзя даже ЛФК?

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Правда ли, что ЛФК не имеет противопоказаний?
ЛФК — это метод воздействия на человеческий организм с помощью физических упражнений в лечебных, профилактических и реабилитационных целях. Ограничений у ЛФК практически нет. Но есть ряд основных противопоказаний к лечебной физкультуре:
В лечебной физкультуре имеются как общие методики — это оздоровление всего организма в целом, так и специальные — с учётом заболевания и общего состояния пациента.
Для того чтобы занятия ЛФК были эффективны, очень важен индивидуальный подход, разнообразие упражнений, а так же регулярность и длительность занятий, постепенно нарастающая физическая нагрузка, учитывая возрастные особенности человека, рассказала врач. Действие лечебной физкультуры — укрепляющее, тонизирующее, трофическое, компенсаторное и нормализующее функции всего организма. Используемые упражнения улучшают эмоциональное состояние, влияют на обменные процессы, влияют положительно на нервную систему, укрепляют мышцу сердца, тренируют мышцы в общем, улучшая их питание.
«Отрицательный эффект от ЛФК возможен при неправильном выполнении упражнений и несоблюдении индивидуальных особенностей, если нет медицинского контроля, состояние человека может ухудшиться. Даже если ты активно занимаешься спортом, то тренируются у тебя определённые группы мышц, чтобы заставить и другие мышцы работать нужны соответствующие упражнения, это и есть элементы ЛФК. Использование различных форм ЛФК, в частности утренняя гимнастика, полезно для всех», — пояснила Татьяна Лавриненко.
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