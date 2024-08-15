Новый закон для дачников: что надо знать, чтобы не получить штраф и не потерять землю

Теперь участки нельзя не использовать более трёх лет. Кроме того, запрещено заниматься на них непредусмотренной деятельностью — например, открыть СТО на участке, определённом как огородный. Росреестр уже подготовил документ, который определяет признаки заброшенного и неиспользуемого участка.