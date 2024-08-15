Новый закон для дачников: что надо знать, чтобы не получить штраф и не потерять землю

Posted 15 августа, 11:03
Published 15 августа, 11:03
Modified 15 августа, 11:03
Updated 15 августа, 11:03
Подписан закон, который требует от владельцев садовых и огородных участков использовать их по предназначению. Новые нормы начнут действовать уже с марта 2025 года.
Теперь участки нельзя не использовать более трёх лет. Кроме того, запрещено заниматься на них непредусмотренной деятельностью — например, открыть СТО на участке, определённом как огородный. Росреестр уже подготовил документ, который определяет признаки заброшенного и неиспользуемого участка.
Какие последствия ждут тех, кто не занимался своим дачным или огородным участком более трёх лет? Основатель юридического и налогового консалтинга ГК «РосКо» Алёна Талаш ответила, что в этом случае можно получить штраф в соответствии со статьёй 8.8 КоАП РФ.
Если стоимость участка по кадастру определена, то размер штрафа следующий:
Если кадастровая стоимость не установлена:
Что считается «неиспользованием», по мнению законодателя? В первую очередь важно учитывать цель использования земли. Эту информацию можно узнать из выписки из ЕГРН, заказав её через «Госуслуги».
Земля, предназначенная для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), может считаться заброшенной, если:
Земля для садовых участков может считаться заброшенной, если:
Земля, предназначенная под огородные участки, может считаться заброшенной, если:
Юрий Александров, учредитель юридической фирмы «А.Лигал», добавляет, что власти имеют право изъять земельный участок, что прописано в Гражданском кодексе РФ в статьях 284-286.
Согласно этим статьям, землю могут изъять, если она относится к категории ИЖС и не используется (ст. 284 ГК РФ) или используется с нарушением законодательства РФ без привязки к категории (ст. 285 ГК РФ).
Как избежать попадания под действие ст. 285 ГК РФ?
«Владельцы участков должны следить за своими угодьями, дабы сады не поросли бурьяном, — статья 42 главы VI Земельного кодекса РФ. На частных землях нельзя заниматься бизнесом и устраивать автомастерские в СНТ. Сажать на участке любые растения „на свое усмотрение“ тоже не вариант», — ответила Алёна Талаш.
По данным Росреестра, в России насчитывается около 12,5 миллионов садовых и 540 тыс. огородных участков. Из них примерно 15% не используются.