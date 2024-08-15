На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО

И это вполне резонно, потому что без интернета в регионе только ухудшатся коммуникации: люди не только не смогут удалённо работать и учиться, но и оперативно получать рассылку РСЧС о ракетной опасности, которая быстрее всего сейчас приходит именно в мессенджерах.