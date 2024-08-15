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Продуктовый набор, который выдали эвакуированным курянам, состоит из макарон и сушек.

Курских беженцев смутил выданный им в Белгородской области продуктовый набор

15 августа 2024, 08:37
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК
Продуктовый набор, который выдали эвакуированным курянам, состоит из макарон и сушек.
Макароны, крупы, сушки и чайные пакетики — всё, что оказалось в продуктовом наборе, который выдали эвакуированным из приграничья курянам в губкинском отделении Красного Креста. Жители возмутились и стали жаловаться. В администрации ответили, что проблема в неорганизованности.
Сюжет
Беженцы

Жители приграничных районов Курской области продолжают эвакуироваться. В городе Губкин, куда отправилась часть беженцев, люди пожаловались на состав выданных им продуктовых наборов.

В губкинском отделении Красного Креста по адресу улица Ленина, 4, им предоставили не очень разнообразный список продуктов: в него вошли крупы, макароны, сушки и чайные пакетики.

Озадаченные люди задались вопросом: где всё это варить, если разместиться пришлось в ПВР, а не в квартире или доме?

В администрации города сообщили, что такой набор сформировали из-за отсутствия централизованной выдачи продуктовых наборов для эвакуированных курян. Однако жители Губкина по возможности передают всё необходимое в управление социальной политики, из которых затем формируются небольшие наборы.

«Такой набор вы можете получить в управлении социальной политики по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 14», — добавили в администрации.

Жителей ещё одного населённого пункта эвакуируют в Курской области
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Губкин#Курская область#Беженцы#Красный крест#Новости Белгорода#Эвакуация#Белгород#Продуктовые наборы#Приграничье
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