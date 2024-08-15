Курских беженцев смутил выданный им в Белгородской области продуктовый набор

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Жители приграничных районов Курской области продолжают эвакуироваться. В городе Губкин, куда отправилась часть беженцев, люди пожаловались на состав выданных им продуктовых наборов.
В губкинском отделении Красного Креста по адресу улица Ленина, 4, им предоставили не очень разнообразный список продуктов: в него вошли крупы, макароны, сушки и чайные пакетики.
Озадаченные люди задались вопросом: где всё это варить, если разместиться пришлось в ПВР, а не в квартире или доме?
В администрации города сообщили, что такой набор сформировали из-за отсутствия централизованной выдачи продуктовых наборов для эвакуированных курян. Однако жители Губкина по возможности передают всё необходимое в управление социальной политики, из которых затем формируются небольшие наборы.
«Такой набор вы можете получить в управлении социальной политики по адресу: г. Губкин, ул. Мира, 14», — добавили в администрации.