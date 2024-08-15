Курских беженцев смутил выданный им в Белгородской области продуктовый набор

Макароны, крупы, сушки и чайные пакетики — всё, что оказалось в продуктовом наборе, который выдали эвакуированным из приграничья курянам в губкинском отделении Красного Креста. Жители возмутились и стали жаловаться. В администрации ответили, что проблема в неорганизованности.

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