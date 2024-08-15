«Космодром детства» открылся в Красногвардейском районе при поддержке фонда Поколение

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В сельском поселении проживает 3 822 человека, в том числе 582 — дети и подростки. Центральным местом села является парк Победы. В 2009 году здесь была установлена детская площадка, но в связи с большим физическим износом она стала небезопасной для детей. В начале этого года было принято решение о демонтаже объекта.
Сегодня на его месте построена тематическая научная детская игровая площадка «Космос» со станцией МКС». Космодром детства» включает в себя: малые архитектурные формы в виде космолёта, планет солнечной системы, огней созвездий, ракета с иллюминатором, веранда в виде шлема космонавта, стол «фазы луны», модули с планетами, созвездиями, а также локатор приёма космических сигналов. А за пределами научной площадки разместилась игровая зона в тематическом стиле: игровая установка в виде пускового комплекса и космические качели.
«Засосенские ребята служат примером для сверстников всего района. На их счету много побед в различных конкурсах, фестивалях, форумах. Открытие детской тематической площадки — новый шаг для развития и совершенствования детей, для получения ими и их родителями положительных эмоций», — сказала на торжественном открытии глава администрации Красногвардейского района Галина Руденко.
«Символично, что детская тематическая площадка, единственная в своём роде, открывается в парке Победы. Это даст возможность подрастающему поколению больше узнать о достижениях нашей страны в космической сфере и её значении в настоящий период, историческом прошлом государства, будет способствовать формированию у детей чувства патриотизма, сохранению национальных традиций», — отметил помощник депутата Госдумы Андрея Скоча Алексей Мирошник
В радиусе километра от парка расположена школа и два детских сада, один из которых также получил подарок от фонда «Поколение» в виде спортивной площадки. Теперь воспитанники садика «Березка», а это около ста детей, будут проводить физкультурные занятия и играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол на свежем воздухе круглогодично.
Это седьмая по счёту спортивно-игровая площадка, открытая в Красногвардейском районе по программе фонда Андрея Скоча. До 1 сентября планируется открытие ещё одной площадки в селе Коломыцево.
Всего по этой программе с 2017 года установлено 100 детских игровых и спортивных площадок в 12 муниципалитетах Белгородской области. Площадь объектов варьируется в зависимости от места расположения и численности населения — от 150 до 800 квадратных метров.
Каждая площадка имеет травмобезопасное искусственное покрытие. Резиновые элементы изготовлены из экологически чистых материалов и при нагревании на солнце не выделяют неприятный запах. Игровое и спортивное оборудование отвечает стандартам качества и безопасности.
В ближайшие месяцы будут завершены работы по строительству подобных объектов в Красненском, Ровеньском, Валуйском и Губкинском районах.