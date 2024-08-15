«Космодром детства» открылся в Красногвардейском районе при поддержке фонда Поколение

В радиусе километра от парка расположена школа и два детских сада, один из которых также получил подарок от фонда «Поколение» в виде спортивной площадки. Теперь воспитанники садика «Березка», а это около ста детей, будут проводить физкультурные занятия и играть в волейбол, баскетбол и мини-футбол на свежем воздухе круглогодично.