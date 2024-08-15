Дожди кончились: белгородцам стоит готовиться к потеплению

В Белгородской области потеплеет

Завтра, 16 августа, белгородцев ждёт тёплый и ветреный день с переменной облачностью. По данным МЧС, температура воздуха наконец-то начала расти, через несколько дней в регион вновь вернётся жаркая погода. Жаль, конечно, что только к концу лета.