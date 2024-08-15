Дожди кончились: белгородцам стоит готовиться к потеплению

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В пятницу на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Как сообщили метеорологи из регионального управления МЧС России, осадков не предвидится.
Ночью температура опустится до +9…+14 °С. Днём столбик термометра поднимется до +23…+28 °С.
В областном центре ночью температура составит +12…+14 °С, а днём воздух прогреется до приятных +26…+28 °С.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с в течение дня и 3-8 м/с ночью.
Отметим, что вчера, 14 августа, синоптики обещали постепенное потепление в регионе. На следующей неделе температуры будут снова +30 °С.