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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Белгороде температура будет почти +30 °С.

Дожди кончились: белгородцам стоит готовиться к потеплению

15 августа 2024, 13:32
Фото: 1MI
В Белгороде температура будет почти +30 °С.

В Белгородской области потеплеет

Завтра, 16 августа, белгородцев ждёт тёплый и ветреный день с переменной облачностью. По данным МЧС, температура воздуха наконец-то начала расти, через несколько дней в регион вновь вернётся жаркая погода. Жаль, конечно, что только к концу лета.
Сюжет
Погода

В пятницу на территории Белгородской области ожидается переменная облачность. Как сообщили метеорологи из регионального управления МЧС России, осадков не предвидится.

Ночью температура опустится до +9…+14 °С. Днём столбик термометра поднимется до +23…+28 °С.

В областном центре ночью температура составит +12…+14 °С, а днём воздух прогреется до приятных +26…+28 °С.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с в течение дня и 3-8 м/с ночью.

Отметим, что вчера, 14 августа, синоптики обещали постепенное потепление в регионе. На следующей неделе температуры будут снова +30 °С.

Дождливая погода отступает: скоро в Белгородскую область вернётся тепло
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород#Потепление
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