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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Говорим о пользе и вреде огурцов

Даже огурцы нельзя? При каких болезнях овощ может быть опасен

15 августа 2024, 07:52
Говорим о пользе и вреде огурцов

В Роспотребнадзоре рассказали о вреде огурцов при болезнях ЖКТ

В Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга рассказали о пользе и вреде огурцов. Оказывается, есть эти овощи некоторым людям противопоказано.

Особенно полезен огурец худеющим, так как он является низкокалорийным — 15 ккал на 100 грамм — и на 95% состоит из воды. Прекрасный продукт для утоления как голода, так и жажды.

Также огурцы обладают мочегонным эффектом, вследствие чего помогут в борьбе с отёками. Наряду с водой в продукте есть клетчатка (неперевариваемые пищевые волокна), которая способствует очищению организма и питанию микрофлоры кишечника.

В этих овощах много полезных микроэлементов: витамины группы В, витамин К, витамин С, калий, фосфор, кальций, магний, железо и цинк, отметили в ведомстве.

Кому же огурцы могут принести вред? Пациентам с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта Роспотребнадзор рекомендует сократить потребление этих овощей либо вовсе от них отказаться.

Хранить огурцы следует в немытом виде в контейнере холодильника при температуре от семи до десяти градусов. Ни в коем случае нельзя хранить овощи в плотно закрытом пакете, уточнили специалисты Роспотребнадзора.

Как мы уже выше отмечали, огурец почти весь состоит из воды, поэтому есть риск содержания в нём нитратов. К такому способу в целях быстрого созревания овощей часто прибегают недобросовестные производители. Исходя из этого, есть риск отравления огурцами, как нередко происходит и с арбузами.

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