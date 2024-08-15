Даже огурцы нельзя? При каких болезнях овощ может быть опасен

Как мы уже выше отмечали, огурец почти весь состоит из воды, поэтому есть риск содержания в нём нитратов. К такому способу в целях быстрого созревания овощей часто прибегают недобросовестные производители. Исходя из этого, есть риск отравления огурцами, как нередко происходит и с арбузами.