Даже огурцы нельзя? При каких болезнях овощ может быть опасен

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Особенно полезен огурец худеющим, так как он является низкокалорийным — 15 ккал на 100 грамм — и на 95% состоит из воды. Прекрасный продукт для утоления как голода, так и жажды.
Также огурцы обладают мочегонным эффектом, вследствие чего помогут в борьбе с отёками. Наряду с водой в продукте есть клетчатка (неперевариваемые пищевые волокна), которая способствует очищению организма и питанию микрофлоры кишечника.
В этих овощах много полезных микроэлементов: витамины группы В, витамин К, витамин С, калий, фосфор, кальций, магний, железо и цинк, отметили в ведомстве.
Кому же огурцы могут принести вред? Пациентам с заболеваниями почек и желудочно-кишечного тракта Роспотребнадзор рекомендует сократить потребление этих овощей либо вовсе от них отказаться.
Хранить огурцы следует в немытом виде в контейнере холодильника при температуре от семи до десяти градусов. Ни в коем случае нельзя хранить овощи в плотно закрытом пакете, уточнили специалисты Роспотребнадзора.
Как мы уже выше отмечали, огурец почти весь состоит из воды, поэтому есть риск содержания в нём нитратов. К такому способу в целях быстрого созревания овощей часто прибегают недобросовестные производители. Исходя из этого, есть риск отравления огурцами, как нередко происходит и с арбузами.