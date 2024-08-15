Белгородцев освободили от уплаты госпошлины при утрате документов

Недавно в этих регионах ввели режим контртеррористической операции. Теперь жители Белгородской области обязаны всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию полиции. Если у человека не будет паспорта или водительского удостоверения, полиция может доставить его в отдел.