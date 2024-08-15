Белгородцев освободили от уплаты госпошлины при утрате документов

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Жители Белгородской, Брянской и Курской областей могут рассчитывать на помощь Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов.
Недавно в этих регионах ввели режим контртеррористической операции. Теперь жители Белгородской области обязаны всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию полиции. Если у человека не будет паспорта или водительского удостоверения, полиция может доставить его в отдел.
Чтобы помочь людям восстановить документы, связанные с управлением транспортным средством, некоторые регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции будут работать круглосуточно. Услуги по восстановлению документов можно будет получить в ПВР, а при необходимости будут организованы выездные пункты приёма.
Кроме того, жители этих областей при обращении за выдачей документов взамен утраченных или испорченных в результате чрезвычайной ситуации, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты госпошлины.