bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Водительские права белгородцы смогут восстановить быстрее.

Белгородцев освободили от уплаты госпошлины при утрате документов

15 августа 2024, 14:26
Фото: 1MI
Водительские права белгородцы смогут восстановить быстрее.
Жители Белгородской, Курской и Брянской областей смогут быстрее других получить утраченные документы, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их также освободят от уплаты государственной пошлины.

Жители Белгородской, Брянской и Курской областей могут рассчитывать на помощь Госавтоинспекции в восстановлении утраченных документов.

Недавно в этих регионах ввели режим контртеррористической операции. Теперь жители Белгородской области обязаны всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявлять его по требованию полиции. Если у человека не будет паспорта или водительского удостоверения, полиция может доставить его в отдел.

Чтобы помочь людям восстановить документы, связанные с управлением транспортным средством, некоторые регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции будут работать круглосуточно. Услуги по восстановлению документов можно будет получить в ПВР, а при необходимости будут организованы выездные пункты приёма.

Кроме того, жители этих областей при обращении за выдачей документов взамен утраченных или испорченных в результате чрезвычайной ситуации, в том числе водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства, будут освобождены от уплаты госпошлины.

ЧС и КТО не помеха? Как в Белгородской области будут работать спортшколы
Узнать подробнее
Читайте также:
В ООН запросили у российского правительства доступ в Белгородскую областьНа федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТООчный формат могут отменить? Что будет с учёбой в Белгороде из-за режимов ЧС и КТО
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Курская область#Мвд#Транспорт#Новости Белгорода#Документы#Брянская область#Белгород#Восстановление#Госпошлина
Подпишитесь
«Врага на территории нет»: глава района в Белгородской области опроверг заход ВСУ
Сегодня, 16:35
В Минобороны каждую неделю будут обсуждать военную безопасность Белгородской области
Сегодня, 16:14
«Гробы» на улице Белгорода? Необычные скамейки возле поликлиники удивили жителей
Сегодня, 11:44
В Белгородской области вводят режим ЧС федерального характера
Сегодня, 07:36
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцев
Сегодня, 11:55
На федеральном канале предложили «тупо отключить интернет» белгородцам из-за КТО
Сегодня, 10:43