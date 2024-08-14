«Za Победу»: в Голованове прошел фестиваль, организованный ПЦБК и РСБИ

Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК, отметил, что у компании уже имеется опыт реализации подобных проектов. С 2021 года с детьми в микрорайоне Голованово проводят тренировки воспитанники пермского хоккейного клуба «Молот». Марков особо подчеркнул, насколько важно предоставить возможности молодому поколению заниматься спортом. Он добавил, что боевые искусства развивают не только тело, но и силу духа, чувство патриотизма.