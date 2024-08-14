«Za Победу»: в Голованове прошел фестиваль, организованный ПЦБК и РСБИ

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:40
Участие в празднике приняли сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании и жители Голованова. Для молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК» фестиваль стал первым мероприятием. Гости праздника получили возможность принять участие в различных мастер-классах, а победителей наградили медалями и памятными подарками. Об этом пишет портал properm.ru.
ПЦБК поддерживает развитие спорта в микрорайоне Голованово. Здесь проходят спортивные мероприятия, а в ДК «Бумажник» действуют бесплатные секции для детей. Теперь в микрорайоне появится возможность заниматься единоборствами, в том числе благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ. Их совместными силами было создано молодежно-спортивное движение «Лига ПЦБК».
Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК, отметил, что у компании уже имеется опыт реализации подобных проектов. С 2021 года с детьми в микрорайоне Голованово проводят тренировки воспитанники пермского хоккейного клуба «Молот». Марков особо подчеркнул, насколько важно предоставить возможности молодому поколению заниматься спортом. Он добавил, что боевые искусства развивают не только тело, но и силу духа, чувство патриотизма.
Основные цели и задачи молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК» закреплены в трехстороннем соглашении между школой № 123 микрорайона Бумкомбинат, ПЦБК и РСБИ. В качестве символа дружбы Владимир Любровских, исполнительный директор РСБИ в Пермском крае, вручил кадетам школы флаг движения «Лига ПЦБК». Он также рассказал, что РСБИ заинтересован в развитии единоборств в регионе и в патриотическом воспитании молодежи.
В открытии фестиваля участвовали представители минспорта региона, районной администрации и штаба общественной поддержки Пермского края. Особое внимание было уделено патриотической составляющей праздника. Гости мероприятия увидели показательные выступления спортсменов из краевых федераций и центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.
Проведение фестиваля боевых искусств «Za Победу» было приурочено к Году семьи и Дню физкультурника. Также в сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей движения «Лига ПЦБК», где подростки смогут записаться в секции и познакомиться с тренерами.