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«Za Победу»: в Голованове прошел фестиваль, организованный ПЦБК и РСБИ

«Za Победу»: в Голованове прошел фестиваль, организованный ПЦБК и РСБИ

14 августа 2024, 09:40
Фото: ПЦБК
В пермском микрорайоне Голованово 11 августа прошел патриотический праздник спорта и молодежи. Местом для проведения семейного фестиваля боевых искусств «Za Победу» был выбран сквер «Страна нашего детства».

Участие в празднике приняли сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании и жители Голованова. Для молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК» фестиваль стал первым мероприятием. Гости праздника получили возможность принять участие в различных мастер-классах, а победителей наградили медалями и памятными подарками. Об этом пишет портал properm.ru.

ПЦБК поддерживает развитие спорта в микрорайоне Голованово. Здесь проходят спортивные мероприятия, а в ДК «Бумажник» действуют бесплатные секции для детей. Теперь в микрорайоне появится возможность заниматься единоборствами, в том числе благодаря сотрудничеству ПЦБК и РСБИ. Их совместными силами было создано молодежно-спортивное движение «Лига ПЦБК».

Юрий Марков, генеральный директор ПЦБК, отметил, что у компании уже имеется опыт реализации подобных проектов. С 2021 года с детьми в микрорайоне Голованово проводят тренировки воспитанники пермского хоккейного клуба «Молот». Марков особо подчеркнул, насколько важно предоставить возможности молодому поколению заниматься спортом. Он добавил, что боевые искусства развивают не только тело, но и силу духа, чувство патриотизма.

Основные цели и задачи молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК» закреплены в трехстороннем соглашении между школой № 123 микрорайона Бумкомбинат, ПЦБК и РСБИ. В качестве символа дружбы Владимир Любровских, исполнительный директор РСБИ в Пермском крае, вручил кадетам школы флаг движения «Лига ПЦБК». Он также рассказал, что РСБИ заинтересован в развитии единоборств в регионе и в патриотическом воспитании молодежи.

В открытии фестиваля участвовали представители минспорта региона, районной администрации и штаба общественной поддержки Пермского края. Особое внимание было уделено патриотической составляющей праздника. Гости мероприятия увидели показательные выступления спортсменов из краевых федераций и центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.

Проведение фестиваля боевых искусств «Za Победу» было приурочено к Году семьи и Дню физкультурника. Также в сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей движения «Лига ПЦБК», где подростки смогут записаться в секции и познакомиться с тренерами.

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