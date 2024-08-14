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Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Белгородской области увеличилась миграционная убыль

Внезапная статистика: несмотря на атаки, в Белгородскую область продолжают переезжать

14 августа 2024, 14:06
Фото: 1MI

В Белгородской области увеличилась миграционная убыль

После начала специальной военной операции многие белгородцы решили переехать в другие регионы. В этом году количество уехавших увеличилось, а прибывших — уменьшилось. Итоги миграции за пять месяцев 2024 года опубликовали в Росстате.

По данным ведомства, с января по май 2024 года в Белгородскую область прибыли 15,3 тысячи человек. Это количество уменьшилось на несколько тысяч: за тот же период 2023 года в регион приехали 17,3 тысячи человек.

В то же время за последние два года Белгородскую область покидало практически одинаковое количество людей, число уехавших не сильно отличается от прошлогодней ситуации. Если за пять месяцев в 2024 года регион покинули 18 тысяч человек, то в 2023 — 17,6 тысячи.

В целом же миграционная убыль в этом году составила 2688 человек, когда год назад составила всего 320 человек.

Похожая ситуация наблюдается и в другом приграничном регионе, который подвергается обстрелам ВСУ: миграционная убыль в Брянской области в 2024 году составила 929 человек, в прошлом — 475 человек.

В Курской же области первые пять месяцев наблюдался миграционный прирост — в этом году туда переехали 177 человек. Однако после боевых действий на границе региона, начавшихся 6 августа, многие покинули свои дома. Информации за этот период Росстат пока не публиковал.

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