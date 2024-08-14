Внезапная статистика: несмотря на атаки, в Белгородскую область продолжают переезжать

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
По данным ведомства, с января по май 2024 года в Белгородскую область прибыли 15,3 тысячи человек. Это количество уменьшилось на несколько тысяч: за тот же период 2023 года в регион приехали 17,3 тысячи человек.
В то же время за последние два года Белгородскую область покидало практически одинаковое количество людей, число уехавших не сильно отличается от прошлогодней ситуации. Если за пять месяцев в 2024 года регион покинули 18 тысяч человек, то в 2023 — 17,6 тысячи.
В целом же миграционная убыль в этом году составила 2688 человек, когда год назад составила всего 320 человек.
Похожая ситуация наблюдается и в другом приграничном регионе, который подвергается обстрелам ВСУ: миграционная убыль в Брянской области в 2024 году составила 929 человек, в прошлом — 475 человек.
В Курской же области первые пять месяцев наблюдался миграционный прирост — в этом году туда переехали 177 человек. Однако после боевых действий на границе региона, начавшихся 6 августа, многие покинули свои дома. Информации за этот период Росстат пока не публиковал.