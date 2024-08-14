Внезапная статистика: несмотря на атаки, в Белгородскую область продолжают переезжать

В то же время за последние два года Белгородскую область покидало практически одинаковое количество людей, число уехавших не сильно отличается от прошлогодней ситуации. Если за пять месяцев в 2024 года регион покинули 18 тысяч человек, то в 2023 — 17,6 тысячи.