Власти ещё одной страны порекомендовали своим гражданам не посещать Белгород

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В МИД Киргизии порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в приграничные с Украиной области РФ. В их число входят Белгородская, Курская и Брянская области. Такую рекомендацию дали из-за обострения оперативной обстановки.
В случае необходимости, посольство Киргизии порекомендовало обращаться за помощью или рекомендациями в диппредставительство республики в Москве.
Напомним, что режим ЧС регионального уровня в Белгородской области ввели 14 августа. При ухудшении обстановки уровень могут повысить до федерального.
К слову, Киргизия не первая страна, которая просит воздержаться от поездок в Белгородскую область. Ещё в 2022 году с таким объявлением выступила Швеция. Германия в свою очередь как минимум дважды просила своих граждан не ездить в Белгород — в феврале 2023 и в марте 2024 года.