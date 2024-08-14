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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Киргизия просит своих граждан воздержаться от поездок в Белгородскую область

Власти ещё одной страны порекомендовали своим гражданам не посещать Белгород

14 августа 2024, 12:09
Фото: 1MI
Киргизия просит своих граждан воздержаться от поездок в Белгородскую область

Киргизия попросила своих граждан воздержаться от поездок в Белгородскую область

В МИД Киргизии отметили, что в трёх приграничных с Украиной российских регионах обострилась обстановка. В связи с этим гражданам посоветовали воздержаться от поездок. Речь идёт в том числе о Белгородской области, пишет ТАСС.

В МИД Киргизии порекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в приграничные с Украиной области РФ. В их число входят Белгородская, Курская и Брянская области. Такую рекомендацию дали из-за обострения оперативной обстановки.

В случае необходимости, посольство Киргизии порекомендовало обращаться за помощью или рекомендациями в диппредставительство республики в Москве.

Напомним, что режим ЧС регионального уровня в Белгородской области ввели 14 августа. При ухудшении обстановки уровень могут повысить до федерального.

К слову, Киргизия не первая страна, которая просит воздержаться от поездок в Белгородскую область. Ещё в 2022 году с таким объявлением выступила Швеция. Германия в свою очередь как минимум дважды просила своих граждан не ездить в Белгород — в феврале 2023 и в марте 2024 года.

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