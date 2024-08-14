Власти ещё одной страны порекомендовали своим гражданам не посещать Белгород

К слову, Киргизия не первая страна, которая просит воздержаться от поездок в Белгородскую область. Ещё в 2022 году с таким объявлением выступила Швеция. Германия в свою очередь как минимум дважды просила своих граждан не ездить в Белгород — в феврале 2023 и в марте 2024 года.